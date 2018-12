Las cuentas de Cáceres llegarán hoy al pleno con toda la oposición en contra PSOE y Ciudadanos descartan un cambio de última hora en las votaciones, lo que aboca al Ayuntamiento a un presupuesto prorrogado MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 20 diciembre 2018, 08:18

Lo explicaron por anticipado y lo ratificaron ayer por si había dudas. Luis Salaya, portavoz del grupo municipal socialista, y Cayetano Polo, portavoz de Ciudadanos, insisten en que no habrá marcha atrás. Ni enmiendas, ni contactos de última hora en pasillos, ni negociación final ni nada. PSOE y Cs votarán hoy en contra de las cuentas que presenta el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento. Si podían existir algunas esperanzas en el Ejecutivo de Elena Nevado para encontrar apoyos, estas se difuminan. El primero que ya adelantó su voto en contra fue CáceresTú-Podemos. «La alcaldesa y la concejala de Economía dicen que no hay líneas rojas, pero con nosotros no se han sentado a hablar siquiera», señala la portavoz de la formación morada, Consolación López, en relación a asuntos como la remunicipalización de servicios que no se han querido tratar en el PP.

«Es un presupuesto imposible e incumplible», resume el portavoz del PSOE en el Consistorio. Luis Salaya echa números y no le salen. Por ejemplo con el IBI. «Es algo milagroso. La recaudación se hace bien, pero fueron 20 millones el pasado ejercicio. Ahora se van a 23 en un año en el que bajan el tipo». Sostiene que al presupuesto le 'bailan' cuatro millones. En total se han calculado 70,5 millones de ingresos y gastos. El año pasado se quedó en 69,5.

A esa cifra habría que ir con modificaciones de crédito para poder salir adelante a lo largo del ejercicio si se confirma que no habrá apoyos al PP, como se anuncia por parte de la oposición.

«Han sido demasiados incumplimientos. No queremos estar al lado de un Gobierno que promete y no cumple», lamenta Cayetano Polo. Para Luis Salaya es «irreal» que se presupueste casi un millón de euros en venta de suelo, a la vez que se demuestra el mínimo interés que se presta al Turismo con una partida de solo 476.000 euros. Además, denuncia que el Ayuntamiento haya rebajado la asignación de apoyo a los autónomos de 150.000 a 75.000 euros al tiempo que ha renunciado a acudir a las convocatorias de la administración regional para incentivar el comercio, tal y como critica la concejala María Ángeles Costa. La alcaldesa Nevado ha lanzado el mensaje de que votar no, es votar contra Cáceres y los cacereños. La oposición en bloque discrepará hoy de ello si no hay cambios.