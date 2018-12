Cuenta atrás en los partidos políticos de Cáceres para las elecciones más disputadas Elena Nevado, candidata del PP, con Consolación López, dispuesta a liderar a Podemos Cáceres. :: l. c. La maquinaria se pondrá en marcha en las próximas semanas para definir candidatos en Cs, Vox y Podemos, donde su portavoz municipal puede repetir MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 26 diciembre 2018, 07:55

«¿Y tú, cuándo, Consuelo?». Fue la pregunta que le lanzó la alcaldesa, Elena Nevado, a Consolación López Balset en una de las últimas juntas de portavoces municipales. En ese encuentro oficial que tiene lugar días antes de los plenos no estaba el representante de Ciudadanos (Cs). Cayetano Polo no repetirá como candidato a la Alcaldía en las municipales de 2019, ya que apunta a la Asamblea de Extremadura. Sí estaban la propia Nevado, recién confirmada como aspirante a un tercer mandato por su partido; Luis Salaya, vencedor de las primarias que se celebraron en el PSOE local; y la propia López Balset, portavoz municipal de CáceresTú-Podemos. No hubo respuesta para la pregunta de Nevado. Todo queda en manos de los militantes de Podemos y las decisiones que adopten los órganos de la formación, vino a decir la concejala morada. Sin embargo, aunque no hay decisión oficial, todo apunta a que repetirá.

Las conversaciones entre afiliados, y también entre políticos en corrillos y fuera de foco, van todas en la misma dirección. Las miradas están puestas en el 26-M, el último domingo de mayo con la doble cita electoral: autonómicas y locales. En Cáceres, la cuenta atrás ya ha comenzado. La maquinaria de los partidos se pondrá en funcionamiento en las próximas semanas. Será un intenso mes de enero para las cuatro formaciones con presencia en la actual Corporación, PP, PSOE, Cs y CáceresTú-Podemos. Los dos primeros para reforzar la imagen de sus elegidos. Tanto Nevado como Salaya repiten. Cs y CCTÚ deberán concretar su campo de acción para que sus votantes visualicen qué se les ofrece. La segunda dejará su marca local para ser más reconocible.

Luis Salaya (PSOE) y Cayetano Polo (Ciudadanos) / LORENZO CORDERO

Fuera del arco de la Corporación también hay vida. Por ejemplo, Vox. «Seremos decisivos en la formación del próximo Gobierno local», vaticina con una seguridad poco dudosa Roberto Mendo. Sus afirmaciones son tajantes y se suceden. «Cáceres se está muriendo. No nos gusta esa realidad. Queremos combatirla desde dentro del Ayuntamiento. Y lo haremos», anuncia el actual vicesecretario de Comunicación. Sus opiniones llegan con forma de certezas, sin duda al abrigo del tirón que ha alcanzado el partido, muy reforzado tras sus resultados en Andalucía. Si echamos la vista atrás, hay que recordar que en 2015 Vox obtuvo 192 votos en las municipales. Pero no en la capital, sino en toda la provincia. Supone el 0,08 por ciento del total. Pasar de eso a ser decisivo para el Gobierno de Cáceres superaría todas las teorías de Ciencias Políticas.

Coaliciones

También eXtremeños debe definirse. Se presentará a las elecciones municipales en la capital cacereña, donde consiguió 740 votos en la última cita electoral. Fueron casi 9.000 en toda la provincia. «De una forma u otra estaremos. Se verá a partir de enero», subraya su presidente, Estanislao Martín. Se refiere a que no está todavía decidido si lo harán en coalición con otros o en solitario.

Las quinielas, admiten en eXtremeños, se dirigen a una convergencia en la que podrían entrar Equo, Izquierda Unida, Podemos o Coalición por Cáceres. Esta unión por ahora solo se ha planteado, señalan fuentes consultadas por HOY en algunos de esos partidos, de manera informal, sin negociaciones abiertas con programas o listas sobre la mesa en el caso de Cáceres. «Se habló este verano pero queda mucho camino», inciden desde Podemos. Desde eXtremeños, su presidente, sí habla de conversaciones: «Se plantea ir en coalición, pero aún hay que concretarlo». Esta formación no tiene previsto celebrar primarias, algo que sí hará Podemos en Cáceres.

En el partido de Pablo Iglesias llega el turno para los municipios de menos de 100.000 habitantes. Los plazos los marca Madrid. Habrá primarias para liderar la lista o para formar parte de ella. Una vez decididas, se abordarían esas confluencias.

En un ejercicio de política ficción, extrapolar la suma de votos obtenidos en 2015 habría situado a la unión de Podemos, Coalición por Cáceres, IU y eXtremeños con casi 9.500 electores, entre los cerca de 14.000 del PSOE y los 7.000 de Cs. El PP habría logrado 9 concejales, el PSOE 7, Cs seguiría con 4, y esa formación de las 'confluencias' habría llegado a 5. «Aún es pronto, pero una auténtica unión de izquierda sería lo ideal», reseña Consolación López. No confirma que vaya a ser candidata de nuevo, pero desde el partido se corroboran dos cosas: una que saldrán con la marca nacional y dos que se buscará el consenso y aprovechar la experiencia y el buen trabajo que, sostienen, han realizado sus dos concejales, Consolación López e Ildefonso Calvo. «Si se decide que sea yo la persona, estaré. No lo descarto», se limita a explicar la actual portavoz.

El primero que hizo los deberes con el candidato fue el PSOE. Repetirá Luis Salaya, claro vencedor en las primarias sobre Susana Padilla. El PP se lo ha pensado hasta última hora para apostar por Elena Nevado. María Guardiola se quedó en la recámara. «Bienvenida a la primera derrota de las que vienen», le espetó a la alcaldesa Cayetano Polo en el último pleno.

Cs, sin primarias

Cs no necesita primarias. Su candidato no será Polo, camino de Mérida. No se celebrarán primarias ya que los estatutos del partido marcan que no se requieren si no hay al menos 400 militantes, lo que no ocurre en Cáceres.

A partir de 50, Vox sí debe celebrarlas. «Tenemos muchos más. Estamos desbordados», asegura Roberto Mendo. Según esto, esas primarias se plantearían a partir de enero. No obstante, se podría decir que serán unas primarias consensuadas. Su vicesecretario de Comunicación no da nombres, pero sí reconoce que «el candidato para Cáceres ya lo tenemos». Será la persona, insiste, que les lleve al éxito: «Vamos a sacar un gran resultado. Seremos decisivos», repite. El aparataje de los partidos ya está en acción. La cuenta atrás coge velocidad. En el horizonte aparecen las elecciones municipales más disputadas.