Vecinos de la calle Villalobos de Cáceres: «Las cucarachas corren por las paredes como si fueran lagartijas»

Lo dice sin titubear. «Llevo 30 años viviendo en esta calle y nunca ha habido tantas cucarachas como ahora», espeta rotunda una residente de la calle Villalobos, vía tradicional del entorno de Santiago que comunica Caleros con Tenerías.

Prefiere no dar su nombre, pero sí dejar constancia de su queja. La proliferación de estos insectos, que son más abundantes con las altas temperaturas, ha llevado a esta mujer a reclamar más atención por parte de los servicios de limpieza, aunque, según cuenta, no obtuvo la respuesta esperada por parte del Ayuntamiento.

«Sales por la noche y las ves como ratones. Hay muchísimas. Creo que no se hace una limpieza adecuada», resume. «Saco a pasear a mi perrita y me las encuentro. Corren por las paredes como lagartijas. No podemos abrir las ventanas por temor a que se cuelen en nuestras casas», agrega al tiempo que señala que es el segundo verano que ocurre.

«Mi gato me las trae a casa y mi padre cuando sale a hacer deporte se las encuentra en la puerta», señala una vecina

La suya no es la única queja que hay en la calle. De las cucarachas y su aumento habla también Soledad. «Mi gato me las trae a casa. Y mi padre cuando sale a hacer deporte se las encuentra en la puerta. Dice que salen de los tragantes. Por eso yo echo un cubo de agua todas las mañanas», describe.

«No sabemos si es por el reciclaje de la basura, por la mala limpieza o porque no fumigan», indican las residentes de Villalobos y señalan un punto que consideran que es el foco de la plaga que denuncian. Se trata de los contenedores situados al finalizar la calle, en la confluencia con Tenerías.

En 2023 se puso en marcha el sistema de recogida de basura puerta a puerta en el casco viejo, también en la calle Villalobos, que sustituyó los contenedores convencionales por cubos distribuidos en los domicilios con el objetivo de potenciar el reciclaje. Pero hay vecinos que no se han sumado a este sistema y que siguen recurriendo al método tradicional.

Los contenedores convencionales más cercanos para ellos son los de Tenerías, que ahora soportan la basura de los vecinos de siempre y la de esos otros que recurren a ellos porque rechazan la recogida selectiva. Esto ha hecho, según las vecinas consultadas, que haya aumentado la basura acumulada durante todo el día. «Aquí hay basura a todas horas», dicen. Y es aquí donde, precisamente, se concentra el mayor número de cucarachas en estas noches de verano.

Aprovechan para solicitar, además, que la máquina de la limpieza que pasa por Villalobos sea como la que recorre las calles de la Ciudad Monumental, con un sistema de rodillos. La actual, dicen, tiene unos chorros laterales que dañan las fachadas y las puertas.

No es un caso aislado

La queja de la calle Villalobos por la proliferación de cucarachas no es un caso aislado. En estas fechas aumentan los lamentos vecinales por la presencia de estos insectos. Sin ir más lejos, en la zona de la Plaza de Italia también han denunciado esta situación sus vecinos.

