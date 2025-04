La cucaracha americana es la plaga del verano en Cáceres

Con el verano y las muy elevadas temperaturas, se produce una mayor proliferación de nidos de cucarachas. Se trata de uno de los animales más ... repelidos por la sociedad y está suponiendo un problema en algunas barriadas de Cáceres por donde es está expandiendo la especie invasora llamada ' cucaracha americana'.

Entre estos barrios se encuentra Gredos. «Conyser vino hace un par de meses para fumigar en la zona central, pero el problema no se ha solucionado», lamenta Juan Merino, presidente de la asociación de vecinos de dicho barrio. La empresa concesionaria no pudo llegar a una zona, aparentemente, privada. De ahí que no hayan logrado exterminarlas del todo. «La cucaracha americana es la que siempre surge, y da igual que acabes con ellas en un sitio porque aparecerán en otro», sentencia.

En el área de Cáceres el Viejo también están hallando dificultades para deshacerse de estos insectos. «Hay viviendas que están interconectadas y otras que tienen zonas privadas donde Conyser necesita que los vecinos se pongan de acuerdo para poder acceder», apunta Raúl Pérez, presidente de la asociación vecinal de la Urbanización Cáceres el Viejo. Las tuberías de la barriada presentan otro problema para la empresa, provocando en consecuencia que los métodos de fumigación sean «poco efectivos».

«Cuando se gasean las alcantarillas aparecen de repente muchísimas por las casas, correteando por las paredes y en las habitaciones», sostiene el presidente. Las calles de Cáceres el Viejo que se han visto más afectadas por la plaga son Tomillo, Lirios y Violetas, entre otras. Cerca de la piscina municipal este bicho también prolifera con facilidad.

La especie llegó desde América, como su nombre bien indica. Juan Antonio Gil, gerente de una empresa de control de plagas de La Serena, explica que estas fueron introducidas en España desde la base de Rota y progresivamente han ido extendiéndose por toda España hasta superar a la cucaracha negra común del país. La peculiaridad que tienen, además de ser algo más resistentes y grandes, es que vuelan. «Estas causan algo más de temor y repelús en la gente por eso mismo», indica Juan Antonio.

Especies

Además de estas dos especies, existe una tercera común en las ciudades: la alemana. Su tamaño es más reducido y los espacios del hogar donde suelen encontrarse son la cocina o el cuarto de baño. A pesar de tener alas desarrolladas que pueden verse, no vuelan.

No hay tampoco un método distinto para acabar con ellas. El tratamiento se produce cada tres meses, y requiere levantar las tapas de alcantarillado, fumigar para que salgan al exterior y que mueran. Geles y feromonas son otras técnicas muy usadas para ello. Esto provoca que sea muy llamativo debido a la cantidad que aparecen de repente. Los lugares en donde hay mayor proliferación se da en las casas bajas debido al diseño de infraestructura. Aunque son omnívoras, se alimentan sobre todo de materia orgánica en descomposición y pueden sobrevivir varias semanas sin comer. Sin lo que no pueden vivir es el agua, lo que puede ser un aspecto clave para acabar con ellas.

Estos animales no pican, pero sí pueden tocar los alimentos y provocar enfermedades tales como la salmonelosis. Se recomienda por ello que no se deje comida al aire libre en los hogares. Para deshacerse de ellas son varios los trucos que existen, aunque no están probados científicamente. Tener lagartijas, gorriones o gatos en casa puede ser una forma natural de mantener a raya a estos pequeños insectos desagradables. También se dice que mezclando zumo de pepino con agua y fregando con ello la casa las espanta debido al fuerte olor. Y hablando de olores, el laurel es uno de los aromas que detestan. Por último, si los remedios 'naturales' no funcionan, existen trampas que pueden ser colocadas en puntos estratégicos de la casa con veneno para matarlas.

Curiosidades

Aunque se trata de uno de los animales más desagradables para muchas personas, tienen una serie de curiosidades y aspectos a tener en cuenta. Son uno de los más antiguos del mundo y surgieron en el periodo Carbonífero hace 350 millones de años. Se dice que pueden resistir dosis de radioactividad de seis a 15 veces superior a los humanos debido a su división celular.

También pueden vivir sin cabeza durante una semana ya que no es de las partes más importantes de su cuerpo. Si la sangre coagula a tiempo no tendrá problema en sobrevivir debido a que respiran por el cuerpo. La causa de su muerte es por hambre y sed.

Pueden resistir hasta 40 minutos debajo del agua. Tienen una gran memoria a largo plazo olfativa y visual. Estudios han probado que pueden orientarse dentro de laberintos y saben distinguir entre izquierda y derecha.