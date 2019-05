Cuatro jóvenes fusionan arte y cocina en Granadilla La artista, Ana López, y los hermanos Hernández Talaván con una obra de Marcos Cascón. :: hoy El revolucionario espacio gastronómico de la emprendedora familia acoge una muestra de retratos del artista cacereño Marcos Cascón LAURA ALCÁZAR ZARZA DE GRANADILLA. Domingo, 5 mayo 2019, 10:57

La riqueza natural de la provincia de Cáceres y la singular belleza de sus valiosos enclaves históricos y patrimoniales atraen cada fin de semana a centenares de visitantes, muchos de ellos procedentes de la capital de España. Y es que, a escasas dos horas en coche, encuentran algunos de los principales focos de atracción del norte cacereño, como el abandonado y misterioso pueblo de Granadilla, el conjunto Histórico-Artístico de Hervás o las ruinas de la ciudad romana de Cáparra.

En este entorno de gran valor paisajístico, en la comarca Trasierra-Tierras de Granadilla, cuatro valientes jóvenes se lanzaron, hace ahora año y medio, a una aventura empresarial familiar en su pueblo, Zarza de Granadilla, ideando un «arriesgado» proyecto gastronómico que conjuga cocina de alto nivel y arte, en un municipio que no alcanza los 2.000 habitantes, situado entre los valles del Alagón y el Ambroz, a un paso del embalse de Gabriel y Galán.

Tras formarse en restauración en Salamanca y curtirse varios años como jefe de cocina en los fogones del estrellado Martín Berasategui en el País Vasco, el chef Alejandro Hernández Talaván y sus hermanos, José y Jesús David, junto a la pareja de éste último, Ana López, concibieron y dieron forma a la revolucionaria propuesta artística-culinaria que es 'Versátil'. Un espacio que combina restaurante a la carta, del que reseñar sus más de 150 referencias de vino -que merecen una mención aparte-, gastrobar y galería de arte para exposiciones y venta directa al público.

«Estábamos agobiados, era una apuesta arriesgada y los vecinos, al principio, no entendían el concepto»

Galería de arte

«La galería está abierta a cualquier artista y solemos cambiarla cada dos meses», explica Ana López, alma máter de la versión más artística y creativa del establecimiento. Artista «interdisciplinar» -en sus propias palabras-, esta licenciada en Bellas Artes de 29 años también expone y vende aquí sus creaciones. La joven es, junto al resto de un equipo que no supera los 40, responsable de una decoración de diseño que mezcla con equilibrio y acertado criterio estilos vintage, clásico, industrial y moderno que crean un acogedor ambiente en el local, tanto en la sala del restaurante como en el gastrobar. «Casi todos los elementos decorativos están diseñados y hechos por nosotros con la ayuda de mi padre, que dirige una empresa de remolques», relata.

Y de Berlín a Zarza de Granadilla, el artista cacereño Marcos Cascón expone estos días una muestra de retratos. Sus óleos comparten espacio con vermuts especiales, vinos de la tierra, cervezas artesanas, tapas de vanguardia y otras viandas en este ecléctico escenario del que ya han colgado acuarelas, fotografías, grabados y dos de las obras más relevantes de la propia Ana, una serie de 22 'skylines' de Extremadura y su colección de carboncillos de oficios antiguos de la zona, que es el orgullo de la artista.

Localidad emprendedora

En la faceta gastronómica, el equipo ha aunado esfuerzos con otros emprendedores del municipio y en su cocina de autor el producto local cobra peso, con platos en los que los quesos de la zona están presentes, como sus croquetas de queso 'Granazul' o el carpaccio de lomo ibérico con lascas de Cheddar de Granadilla. Así como otras elaboraciones a base de licores artesanos de los creadores de la reconocida cerveza Cerex, asentados también en la localidad.

Pese a que en este corto período de tiempo el local se ha consagrado como uno de los templos gastronómicos del norte de la provincia, los jóvenes admiten que los inicios no fueron fáciles. «Estábamos agobiados, era una apuesta arriesgada y los vecinos, al principio, no entendían el concepto y no encajaron del todo bien los precios de nuestra cocina» reconoce Ana. «Sin embargo, ahora están contentos por la cantidad de gente de fuera que hemos atraído al pueblo», resalta.

Así, el reconocimiento les llega hoy colgando el cartel de 'lleno' los fines de semana y festivos, con laque es la mejor publicidad, el boca a boca, obtenida a base de mucho trabajo, esfuerzo y tesón. Pero, sobre todo, gracias a un entusiasta y creativo espíritu con el que visionaron que su sueño profesional podía cumplirse en su pueblo, Zarza de Granadilla.