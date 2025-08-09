HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Herida grave una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
Los pasajeros del bus averiado permanecieron a la intemperie varias horas y fueron atendidos por DYA. CEDIDA

Cuatro horas varados junto a la Asistida por la avería de un bus

Una treintena de pasajeros, que realizaban el trayecto Lisboa-Madrid, fueron atendidos por los servicios de emergencia hasta que se reparó el vehículo

R. B. / M. J. T.

CÁCERES.

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:09

El viaje que realizaban una treintena de pasajeros en autobús desde Lisboa hasta Madrid se interrumpió en la tarde del jueves en la avenida de la Universidad de Cáceres, a la altura de la Residencia Asistida.

El bus de la empresa alemana FlixBus, que se dedica al transporte de larga distancia en autobús y tren, se quedó parado alrededor de las 19.30 horas a su paso por la capital cacereña.

El vehículo sufrió una avería mecánica y la compañía envió a un mecánico para intentar solucionarlo. Los pasajeros, entre los que había menores, recibieron asistencia por efectivos de DYA Extremadura desplazados hasta el lugar, ya que tuvieron que soportar las altas temperaturas a la intemperie.

Había menores entre los viajeros, a los que DYA proporcionó agua y gelatinas para que se hidrataran

«En coordinación con el 112 Extremadura, activamos un equipo de DYA social para la atención de una treintena de pasajeros de un autobús averiado en la avenida de la Universidad de Cáceres», señalaba la asociación española sin ánimo de lucro dedicada a la asistencia en carretera y a la ayuda social.

Los efectivos de DYA realizaron reparto de agua y gelatinas y también movilizaron una ambulancia asistencial en apoyo a la intervención por si era requerida por alguno de los pasajeros.

Finalmente, sobre las 23.30 horas, el mecánico consiguió dar con la solución y el vehículo continuó su marcha hasta la capital de España.

«Había menores que estaban al sol, con las altas temperaturas que estamos soportando. Les hemos ofrecido hidratación y alimentación», detalló Hugo Alonso, directivo de DYA que en el momento de los hechos se encontraba de guardia. Los pasajeros permanecieron junto al autobús, sobre la acera.

Hay que tener en cuenta que Cáceres, como muchos puntos del país, se encuentra en alerta por las altas temperaturas debido a una nueva ola de calor. De ahí que la espera prolongada al sol requiriera la intervención de los servicios de emergencia.

Por otro lado, DYA realizó el jueves con la unidad de soporte vital básico de guardia otras intervenciones sanitarias en la ciudad en coordinación con el 112. Atendió a un varón de mediana edad que sufrió un brote psicótico en un establecimiento público y, posteriormente, fue trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara, entre otras actuaciones.

