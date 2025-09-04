Cuatro historiadores, hoy en el Foro Fratres en el Museo Casa Pedrilla

Redacción CÁCERES. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

La asociación cultural Fratres de Cáceres ha organizado una jornada con conferencias y una mesa coloquio, denominada Foro Fratres, que tendrá lugar hoy, en el Museo Casa Pedrilla de la capital cacereña, de 18.00 a 20.00 horas.

Esta propuesta cultural correrá a cargo de cuatro historiadores. Así, el teniente coronel de Infantería ya retirado José María González Lanzarote impartirá la conferencia ‘Geraldo Sempavor: El intento de señorío en territorio extremeño’, mientras que el bibliotecario Antonio Rodríguez hablará sobre ‘Conquistadores y Primeros pobladores de Cáceres (1229-1316)’. El historiador y máster en Ciencias de las Religiones David Hernández abordará ‘Comunidades Hispano-Judías en la Península Ibérica’, y Francisco Acedo charlará sobre ‘Sombras y linajes: orígenes míticos de la nobleza cacereña’.