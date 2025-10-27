Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila

Son las 00.30 horas. En el bar Ivanhoe de la Madrila, en Cáceres, varios grupos de personas participan en los 'sociales de baile', un ... evento en el que se baila sobre todo bachata. La noche transcurre con normalidad hasta que un hombre de unos 60 años se desvanece y cae al suelo. A partir de ahí máxima tensión para intentar salvar la vida de una persona que acaba de entrar en parada cardiorrespiratoria.

Sucedió el viernes, 17 de octubre, a pocos metros de Javier Domínguez, un enfermero de 40 años que trabaja en la UCI del hospital Universitario de Cáceres y que, como muchas otras noches, había ido a este bar con sus amigos. En esta ocasión estaba con Noemí García, Cati Cano y Fidel López, todos ellos enfermeros que estaban fuera del horario laboral y no dudaron en dar atención al hombre en parada.

«Escuchamos un porrazo y hombre se había desplomado en el suelo. Vimos si respondía y había dudas de si respiraba. Tenía una respiración jadeosa que nosotros llamamos 'gasping' y procedí a ver si tenía pulso y vi que estaba en parada cardiaca. En ese momento pedí que apagaran la música del local, que otra persona llamara al 112 y que alguien buscara un desfibrilador por la zona», recuerda Javier.

Seguidamente procedió a hacer compresiones torácicas y se fue alternando para realizarlas con Fidel, que es profesor en la Facultad de Enfermería de Cáceres. «Poco después vimos que se movió y parecía que tenía signos de vida. Seguidamente lo pusimos en posición lateral de seguridad y ahí nos ayudaron Noemí y Cati», detalla Javier.

Sin embargo, no parecía haber sido suficiente y de nuevo comenzó con una respiración jadeosa, así que tuvieron que continuar con las compresiones. En concreto, 100 por minuto. Al llegar a 200 paraban y evaluaban de nuevo para comprobar tenía signos de vida. Ya habían pasado varios minutos y la situación empezaba a complicarse. «Había bastante tensión. Oía voces, pero estaba centrado en lo que estaba haciendo», explica el enfermero.

En ese momento llegaron varios agentes de la Policía Nacional. Al ver que los sanitarios, ninguno de ellos de servicio, dominaban la situación, les dejaron seguir hasta que llegó la ambulancia del 112. «Tardó entre 15 y 20 minutos y ya ellos procedieron a reanimar de forma avanzada. Le intentaron intubar y poner vía venosa para medicación», detalla Javier.

El hombre sobrevivió, recuperó el pulso, pero estaba grave y fue trasladado al hospital San Pedro de Alcántara. «Una parada cardiaca prolongada puede dejar secuelas a nivel neurológico, así me quedé preocupado», afirman. Al día siguiente un miembro del equipo del 112 le comunicó que el paciente había despertado y estaba plenamente consciente. Ya ha pasado a planta.

Rápida actuación

Si no llega a ser por ese grupo de enfermeros, que lo reanimó de una forma precoz, podría haber muerto. Las posibilidades de que alguien en parada sobreviva se reducen un 10% por cada 60 segundos que pasan.

Días después, la persona que sufrió la parada se puso en contacto por WhatsApp con Javier y le agradeció que estuviera allí. Él asumió el liderazgo de esa situación, pero asegura que pudieron salvar la vida de este hombre gracias a la actuación de los sanitarios que estaban en el bar. «En esos momentos debes tener las ideas muy claras. Por el trabajo en la UCI tengo más experiencia y tuve una formación específica sobre RCP el año pasado», detalla Javier Domínguez.

Tras licenciarse y hacer un experto universitario en Urgencias y Emergencias, lleva 16 años ejerciendo y ha pasado por ciudades como Badajoz, Toledo, Madrid o Coria. Antes de asentarse en el Universitario estuvo en el San Pedro de Alcántara.

Abogan por que en los colegios e institutos se establezca como materia la reanimación cardiopulmonar

«En todos los centros educativos se debería establecer como materia curricular el conocimiento de la reanimación cardiopulmonar, desde maniobras muy básicas en los colegios hasta el instituto, donde los adolescentes que salen sepan hacer una RCP básica de calidad», proponen estos enfermeros, que también abogan por que haya más desfibriladores en espacios públicos.

El que pidió cuando el hombre entró en parada nunca llegó. «No había ninguno en la zona o no lo lograron encontrar. Ni en la calle, ni en los locales ni en hoteles próximos», lamenta Javier después de que precisamente el jueves, 16 de octubre, un día antes de que salvara la vida a un hombre aplicando técnicas de soporte vital básico, 350 alumnos de cuarto de la ESO de diez institutos de Cáceres participaran en la Plaza Mayor en una actividad para concienciar de la importancia de la reanimación cardiopulmonar para la vida cotidiana. Estuvo coordinada por Fernando García-Montoto, jefe de sección de anestesia en la UCI del hospital Universitario de Cáceres.