La Casa de los Vargas-Figueroa inicia una nueva etapa el próximo mes de diciembre. HOY

Cuatro empresarios cacereños reabren la Casa de los Vargas-Figueroa como local de 'tardeo' y eventos

El inmueble, en plena Ciudad Monumental, permanecía sin actividad desde el cierre de la Casa del Sol a principios de este año | La nueva denominación comercial del establecimiento es Casa Palacchio

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

La Casa de los Vargas-Figueroa, un edificio histórico del siglo XVIII ubicado en la Cuesta de la Compañía, volverá a tener actividad tras el ... cierre a principios del año del proyecto de hostelería que operaba con el nombre Casa del Sol. Los empresarios del sector Juan Manuel Fernández, Javier Acosta, Ignacio Criado y Alberto Gascón se han aliado y han tomado las riendas de un recinto que fue restaurado durante varios años y abierto al público en 2019 y que cuenta con espacio de ocio y con un albergue que también gestionarán. Se trata de un recinto de 1.000 metros que pertenece a la fundación Gaspar del Búfalo, que administra el patrimonio de la congregación de la Preciosa Sangre en Italia.

