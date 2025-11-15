Cuatro empresarios cacereños reabren la Casa de los Vargas-Figueroa como local de 'tardeo' y eventos

La Casa de los Vargas-Figueroa, un edificio histórico del siglo XVIII ubicado en la Cuesta de la Compañía, volverá a tener actividad tras el ... cierre a principios del año del proyecto de hostelería que operaba con el nombre Casa del Sol. Los empresarios del sector Juan Manuel Fernández, Javier Acosta, Ignacio Criado y Alberto Gascón se han aliado y han tomado las riendas de un recinto que fue restaurado durante varios años y abierto al público en 2019 y que cuenta con espacio de ocio y con un albergue que también gestionarán. Se trata de un recinto de 1.000 metros que pertenece a la fundación Gaspar del Búfalo, que administra el patrimonio de la congregación de la Preciosa Sangre en Italia.

Tal y como explica Juan Manuel Fernández se ha firmado un contrato por 15 años y el nuevo local tendrá un nuevo nombre: Casa Palacchio. La intención es que quede muy clara la nueva etapa y el lanzamiento y «cambiar las energías». Quieren empezar de cero y convertirse en un lugar de referencia de «tardeo» en intramuros, un sitio en donde poder tomar «una copita tranquilamente», describe Fernández, consciente de que milenial y boomers han adoptado ese horario en sus salidas de ocio. También centrarán su oferta en los eventos: «bodas, prebodas, comuniones» o cualquier otra reunión concertada. Uno de sus activos más importantes es su terraza, enclavada en el meollo monumental de la Parte Antigua.

Abrirán en diciembre, aunque todavía no tienen un día. Quieren aprovechar los primeros días del último mes del año. «Hay un par de fin de semana muy fuertes en Cáceres que son los del 13 y el 19, que está la ciudad entera en la calle y aprovecharemos», destaca.

Quieren también que su presencia en la parte antigua contribuya a configurar una zona, aprovechando que hay locales como El Corral de las Cigüeñas o Los 7 jardines que funcionan bien y mueven gente. «Al sumarse un nuevo establecimiento ya se hace zona, lo bueno de esta ubicación es también que hay una gran afluencia turística», señala.

Son hosteleros con experiencia. Fernández gestiona con otros socios el Jardín de los Golfines de Arriba, entre otros locales, y acaba de inaugurar un catering llamado Bombón, que será el que proveerá de alimentos Casa Palacchio. Alberto Gascón es el dueño de María Bonita y todos ellos gestionan La Escondida, la propuesta que dio el relevo al Bulevar en la calle Pizarro.

El local está para abrir, ya que se llevó a cabo una importante restauración cuando se abrió en 2019. «Es un edificio protegido que no se puede tocar, vamos a hacer ciertas mejoras pero son estéticas», explica Fernández, que subraya el estilo propio que tiene este espacio, al que se accede por la Cuesta de la Compañía. Aunque se llevó a cabo una reforma de gran calado por fuera el edificio apenas había cambiado, aunque por dentro prolifera la decoración moderna combinada con elementos tradicionales como los techos abovedados, toda una seña de identidad de la arquitectura extremeña.

Este local ha pasado por varias etapas desde que fue restaurado. En la primera etapa fue la fundación la que administró de forma directa el restaurante y el albergue, que empezaron con una plantilla de 17 personas en donde primaron a los parados de alta duración o mayores de 50 años. Tras este tiempo en la primavera de 2023 la empresa Sol Naciente, participada por tres gestores con experiencia en distintos locales de la región, tomó las riendas de ambos establecimientos. Se estableció un contrato a largo plazo sobre el alquiler del inmueble en donde la fundación Gaspar del Búfalo siguió siendo usufructuaria vitalicia. De ese equipo al menos uno de sus integrantes dejó su participación en la empresa por motivos de salud, según explicó a este diario. En el primer trimestre de 2025 se rescindió el contrato con esta empresa, que empezó a atender ofertas, tal y como explicó en ese momento Felipe Sáez.

Este negocio supone para la fundación un retorno económico para continuar con obras pastorales, sobre todo con la misión en Guinea Bissau. En su pequeño centro de interpretación se cuenta la historia de Vicente de Ovando y Solís (1783-1864) y cómo tomó contacto con la Orden de la Preciosa Sangre en Italia, a quien donó la Casa del Sol y la casa anexa.