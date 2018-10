Cuatro agresores de Fernando Llorente, exlíder de Podemos, rebajan su condena al indemnizarle

La víctima dice que no le alivia que estuvieran en prisión

Fernando Llorente, la víctima de la agresión, ha señalado en su facebook que desde la paliza que le dieron, hace dos años, está viviendo una pesadilla, pero que el hecho de que sus agresores estuvieran sufriendo el daño de estar en prisión, «no me aliviaba ni ayudaba en nada, sino más bien lo contrario. Siendo una persona que siempre defendió una justicia restaurativa, reeducadora, garantista y que no cree en la utilidad de la prisión ni en las vías de endurecimiento punitivo, el que unos jóvenes estuvieran en prisión me provoca muchas contradicciones morales e ideológicas». Relaciona su agresión y robo con el gran paro que hay en la juventud en Extremadura, con la «obstinada» política de la prohibición de las drogas y el fracaso del sistema educativo. Termina con un deseo: «Espero que mis agresores hayan tenido ocasión de reflexionar, ojalá nunca vuelvan a atacar a nadie, ojalá reconstruyan sus vidas rotas y difíciles. Yo tengo aún mucha tarea por delante para reparar la mía». En la actualidad no ocupa cargo alguno en la dirección de Podemos en Extremadura.