Cuatro centros educativos públicos de Cáceres afrontan el verano en obras Interior de una de las estancias del colegio Extremadura, donde las obras arrancaron el pasado 30 de abril. :: ARMANDO MÉNDEZ La reforma integral del Extremadura se suma a las remodelaciones ya en marcha del Alba Plata, Norba Caesarina y Ágora MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Domingo, 23 junio 2019, 10:08

«Ya era hora. El colegio estaba decrépito», asegura Francisco Sánchez, miembro de la asociación de madres y padres de alumnos (Ampa) del colegio público Extremadura. Tras una década de espera, el centro educativo está en plena reforma integral. Las obras, con un presupuesto de 480.498 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, empezaron el 30 de abril.

El Extremadura es uno de los cuatro centros educativos de la Junta que afrontarán el verano en obras. Completan la lista el colegio Alba Plata y los institutos Norba Caesarina y Ágora. En total, suman una inversión que asciende a 2,6 millones de euros.

AL DETALLE uColegio Extremadura Las obras comenzaron el 30 de abril y tienen un plazo de ejecución de cinco meses. La inversión asciende a 480.498 euros y contemplan la reforma integral del centro. uColegio Alba Plata Modernización de las instalaciones y ampliación del centro con la construcción de un gimnasio. La Junta invertirá 1,2 millones de euros. Las obras empezaron en marzo y tienen un plazo de ejecución de 15 meses. uIES Norba Caesarina Está en obras desde el 16 de abril. La inversión asciende a 283.769 euros. Los trabajos consisten en la remodelación integral de los vestuarios, en la recuperación de pistas polideportivas y en la incorporación de un ascensor, entre otras medidas. El plazo de ejecución es de cuatro meses. uIES Ágora La inversión asciende a 668.940 euros. Las obras comenzaron a finales de 2018 con un plazo de ejecición de ocho meses. Tendrá un nuevo edificio.

La reforma del colegio Extremadura, situado en el barrio de Pinilla, llega tras un invierno de protestas. Los alumnos se encontraron al regreso de las vacaciones de Navidad seis aulas inundadas por la rotura de una tubería. Fue el detonante que empujó a la comunidad educativa a movilizarse. La administración regional reaccionó y llevó a cabo, con carácter de urgencia, el cambio de las canalizaciones. Y hace dos meses arrancaron, al fin, las obras de la reforma integral.

«Es una reforma muy demandada. Cuando nosotros entramos aquí fue de las primeras obras que iniciamos, pero han tardado muchísimo en darnos la licencia. Por unas circunstancias o por otras ha habido un montón de complicaciones. El Extremadura fue de los primeros colegios que yo visité en 2015 para reformar», asegura María Luisa Guillén, delegada provincial de Educación. Esta obra, al igual que la del colegio Alba Plata, aparece contemplada en el Plan de Infraestructuras Educativas, que la Junta presentó en Cáceres en febrero de 2017. Se trata de un paquete de inversiones financiadas con fondos europeos que tienen 2020 como fecha límite para su ejecución. Esther Gutiérrez, consejera de Educación, dijo durante la presentación del plan que la obra del colegio Extremadura sería la actuación más inmediata de todas las previstas.

Edificado en el año 1973, el centro afronta una remodelación total, que ejecuta la empresa cacereña Construcciones Daro Royo. El proyecto contempla la ampliación de la biblioteca, la creación de un porche en la fachada delantera, la sustitución parcial de las carpinterías interiores y exteriores, la reordenación de las zonas de administración, la reforma de los baños y la instalación de una visera en la zona posterior, entre otras actuaciones.

La Ampa lamenta que no se aproveche la intervención para llevar a cabo medidas reclamada por los padres como el traslado de la caldera de calefacción fuera del edificio. «Eso no se puede hacer. Se va a sustituir la actual. No hay ningún peligro», zanja María Luisa Guillén.

¿Cómo hacer compatibles las obras con la recta final del curso? El pasado 3 de abril, se aclara desde la Junta de Extremadura, se celebró una reunión para determinar las medidas de seguridad que se adoptarán estos meses. «Se ha comenzado la obra por la parte que menos afecta a las actividades lectivas y cuando terminen las clases, durante el verano, se hará el resto», aclara la delegada de Educación. «Está todo vallado», apostilla. Está previsto que la obra se entregue el 1 de octubre.

Mientras tanto, el IES Norba Caesarina está de obras desde el pasado 16 de abril. Los trabajos, que prevén una inversión de 283.769 euros, tienen un plazo de cuatro meses de ejecución. Está prevista la remodelación integral de los vestuarios del pabellón polideportivo, la recuperación de la pista deportiva, así como la incorporación de un ascensor y la reforma integral de los aseos de alumnos del edificio central, entre otras intervenciones.

De paciencia también saben mucho en el colegio Alba Plata, que el pasado mes de marzo pudo ver cómo comenzaban sus anheladas obras de ampliación tras años de reivindicación. La Junta invertirá 1.260.137 euros en uno de los colegios más demandados de la ciudad. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 15 meses y consistirán en una actuación integral que afectará a casi todo el centro. Se construirá, además, un gimnasio de nueva planta y un porche cubierto. Y todos los espacios se reformarán para adecuarlos a las actuales normas de seguridad y accesibilidad.

Por último, el IES Ágora afrontará el verano inmerso en unas obras de ampliación que prevén la construcción de un nuevo edificio rectangular de una planta con tres aulas y un taller, destinadas a ciclos de Formación Profesional. También se van a mejorar los accesos del centro, situado en el barrio del Perú. En este caso, la inversión es de 668.940 euros. Las obras arrancaron el pasado mes de noviembre.