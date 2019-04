«Hace cuatro años que la alcaldesa prometió una ubicación nueva para el mercadillo» 01:34 Joaquín Jiménez, patriarca gitano, este miércoles en el mercadillo. / Jorge Rey Los comerciantes del mercadillo lamentan el descenso de ventas y piden que se cuente con ellos para el traslado LAURA ALCÁZAR Miércoles, 10 abril 2019, 21:29

Se celebraba el mercado franco de los miércoles en Cáceres y entre los puestos se había corrido ya la voz de las nuevas posibles ubicaciones que baraja el Ayuntamiento de Cáceres para su traslado definitivo. Los comerciantes coinciden en que el emplazamiento actual en Vegas del Mocho, donde les reubicaron provisionalmente en 2012, ha afectado de manera negativa a sus ventas, que han sufrido un descenso.

«Vendíamos más cuando el mercadillo estaba en Camino Llano», apuntaba José Antonio Granados de la Dulcería Teodoro Pérez y Hermanos. José Antonio es uno de los veteranos del mercado y lo ha conocido en distintos puntos de la ciudad. Fue el abuelo de su mujer el que a finales del siglo XIX se desplazaba en burro desde Casar de Cáceres para despachar en el Foro de los Balbos los dulces caseros que elaboraba su familia.

Entre las opciones del consistorio para el cambio de los puestos, se encuentra una parcela de titularidad municipal en la Ronda Norte junto a Mercadona, aunque no se descartan otras alternativas en Casa Plata y Nuevo Cáceres. «En Nuevo Cáceres o Casa Plata estará mejor, aquí está muy aislado y a la gente mayor le cuesta venir, aunque hay buen servicio de autobús», opinaba José Antonio, que afirmaba, además, que sus ventas se han resentido desde que se instalaron en Vegas del Mocho. «Aquí vendo mucho menos que en Ronda de la Pizarra; vengo al mercado porque lunes y martes distribuyo a las tiendas de nuestros clientes en Cáceres y tengo este día libre », explicaba José Antonio para justificar por qué mantiene el puesto pese al descenso de ventas que ha experimentado.

De la misma opinión es Ismael García, al frente de un puesto de quesos y embutidos de Charcutería Mayo. «Si nos cambian –decía– que sea para mejor, aquí muy bien no nos va». Coincide con José Antonio en que las ventas en Ronda de la Pizarra eran «más altas». «Lo que vendíamos en 'el indio' no tiene que ver con lo de aquí, allí vendíamos todos no sólo unos cuantos», precisaba.

Joaquín Jiménez, de 70 años, es el patriarca de los gitanos del mercadillo. Natural de Cáceres y vecino de Aldea Moret, lleva viniendo al mercado desde hace 40 años. Hoy son sus hijos los que están a cargo del puesto y venden el género, aunque lo cierto es que el patriarca les sigue acompañando. Con bastón en mano, sombrero tipo sheriff, gafas de sol, puro en boca, bien trajeado y sentado en su silla, Joaquín hace las veces de tesorero, encargándose de custodiar el dinero y facilitar el cambio de billetes. El patriarca pide al Consistorio que cuenten con ellos para decidir la nueva ubicación. «Antes de cambiarlo, que cuenten con nosotros», reclamaba. Su apuesta pasa por el Nuevo Cáceres. «En la Ronda Norte estamos igual, aquella zona ya la conocemos, es un sitio muy bueno, con la estación de autobuses al lado», declaraba.

Guillermo Pacheco, de Frutas y Verduras Guillermo, y su vecina de puesto, Toñi Galiot, que trae hortalizas y verduras frescas de su propia huerta en Miajadas, recordaron que hace cuatro años la alcaldesa se comprometió con ellos a buscar otra zona «y no queremos que se quede en una promesa electoral», reivindicaban. Guillermo cree que la Ronda Norte es buena opción, «eso sí, acondicionando la parcela y dotándola de aseos públicos», apuntaba. Toñi, por su parte, lamentaba que «la gente viene a mirar y no compra, porque esto está muy alejado y las bolsas pesan mucho».

Los vecinos

Montaña vive en los Castellanos y Nazaret en Los Fratres. Las dos amigas aseguraron que desde que el mercado se trasladó de la Ronda de la Pizarra a Vegas del Mocho han venido, si acaso, «una vez al año». «Está muy lejos y venimos poco». Sobre las posibles ubicaciones prefieren el Nuevo Cáceres, «está mejor allí, es más céntrico». Por su parte, Joaquín Martínez, vecino de Casa Plata, veía bien la actual ubicación. «Al principio fue mal –comentaba– pero creo que ya es muy aceptable lo que hay aquí». Sobre una posible instalación en su barrio, Casa Plata, considera que «tendría más aceptación porque está más cerca del centro, pero siempre que no esté en mi calle», remarcaba. A quien si les ha beneficiado el traslado de la Ronda de la Pizarra es a Montaña e Isabel, vecinas de Cáceres el Viejo. Para ambas, la Ronda Norte «es la mejor ubicación».