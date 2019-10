El PP critica un sobrecoste para los municipios en el nuevo Plan Activa de la Diputación Rosario Cordero:. HOY REDACCIÓN CÁCERES. Jueves, 3 octubre 2019, 09:26

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado que el nuevo Plan Activa 2020 que pondrá en marcha el gobierno provincial va a «asfixiar» a muchos ayuntamientos cacereños, puesto que «se ha incrementado de media en un 65% la inversión de fondos propios» al elevarse el porcentaje de cofinanciación que tienen que aportar los municipios que se beneficien del plan.

Sánchez Juliá dijo que el pasado jueves los alcaldes de la provincia empezaron a recibir cartas informativas del Plan Activa en las que se les daban a conocer las cuantías y el reparto de las inversiones, lo cual demostraba, a juicio del PP, que el plan «castiga a los municipios más pequeños». Puso como ejemplo los casos de Cañaveral, Descargamaría o Palomero, que tendrán que aportar un 86%, 73% y 74% más que otros años, respectivamente.

ElPP considera «inconcebible» esta situación, ya que la institución tiene en caja cerca de 50 millones de euros, y además «desde que gobiernan los socialistas no se ejecutan los presupuestos como es debido». Criticó asimismo que el Plan Activa vuelva a excluir a Cáceres y Plasencia y que mantenga la «injusta tarifa plana que no diferencia entre los ayuntamientos con ingresos fuertes y aquellos que no los tienen».