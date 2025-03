El PP de Cáceres critica que el retraso de la Casa Pereros es fruto de la desorganización

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 16 de junio 2021, 07:15 | Actualizado 07:43h. Comenta Compartir

El retraso de la apertura de la Casa Pereros como residencia de estudiantes para el próximo curso al no haberse publicado todavía el pliego de condiciones para su adjudicación ha levantado las críticas del Partido Popular en la Diputación.

El PP cree que esta demora es fruto del «caos y de la desorganización» que el equipo de gobierno de la institución provincial tiene con este proyecto.

Tal y como publicó este diario el pasado lunes, aunque estaba previsto que el edificio abriera este verano para acoger la celebración de cursos de idiomas y que a partir del curso 2021-2022 funcionara como residencia universitaria, finalmente no será así porque los trámites previos no están listos. Diputación todavía no ha convocado el concurso para explotar el inmueble, reformado en su integridad durante más de dos años con una inyección de cuatro millones de euros.

José Ángel Sánchez Juliá, portavoz de los populares en la Diputación, ha achacado los retrasos a que la residencia –que se llamará Centro de Estudios Internacionales 'Presidenta Charo Cordero'– carece de un proyecto claro y real. «Lo único que quería el PSOE era acabar con la idea y con la apuesta que el PP había dejado encima de la mesa, que era la construcción de un museo», dijo Juliá. El PP cerró este edificio (entonces colegio mayor Francisco de Sande) en 2014.