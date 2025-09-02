HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Cristo Negro celebra los actos de exaltación de la Cruz los días 13 y 14 de septiembre

Redacción

CÁCERES.

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:40

La cofradía del Santo Crucifijo del Cristo Negro llevará a cabo los próximos sábado y domingo 13 y 14 de septiembre el acto de Exaltación de la Cruz 2025. En la primera jornada se llevará a cabo la bajada de la sagrada imagen titular.

El domingo día 14 tendrá lugar una eucaristía en la concatedral de Santa María a las 13 horas y una procesión claustral acompañados de la cruz guía, que se aplicará por los hermanos, familiares y difuntos, señala en una nota de prensa esta hermandad.

La popular cofradía del Cristo Negro saca en procesión el Santo Crucifijo en la madrugada del Miércoles al Jueves Santo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  4. 4

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  5. 5 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  6. 6 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  7. 7 Intervenidos en Badajoz más de dos kilos de droga ocultos en una rueda de repuesto
  8. 8 La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo
  9. 9 Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio
  10. 10 Un hombre encapuchado atraca una tienda de Olivenza y se lleva 530 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cristo Negro celebra los actos de exaltación de la Cruz los días 13 y 14 de septiembre