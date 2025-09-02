El Cristo Negro celebra los actos de exaltación de la Cruz los días 13 y 14 de septiembre

La cofradía del Santo Crucifijo del Cristo Negro llevará a cabo los próximos sábado y domingo 13 y 14 de septiembre el acto de Exaltación de la Cruz 2025. En la primera jornada se llevará a cabo la bajada de la sagrada imagen titular.

El domingo día 14 tendrá lugar una eucaristía en la concatedral de Santa María a las 13 horas y una procesión claustral acompañados de la cruz guía, que se aplicará por los hermanos, familiares y difuntos, señala en una nota de prensa esta hermandad.

La popular cofradía del Cristo Negro saca en procesión el Santo Crucifijo en la madrugada del Miércoles al Jueves Santo.