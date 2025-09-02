El Cristo Negro celebra los actos de exaltación de la Cruz los días 13 y 14 de septiembre
Redacción
CÁCERES.
Martes, 2 de septiembre 2025, 07:40
La cofradía del Santo Crucifijo del Cristo Negro llevará a cabo los próximos sábado y domingo 13 y 14 de septiembre el acto de Exaltación de la Cruz 2025. En la primera jornada se llevará a cabo la bajada de la sagrada imagen titular.
El domingo día 14 tendrá lugar una eucaristía en la concatedral de Santa María a las 13 horas y una procesión claustral acompañados de la cruz guía, que se aplicará por los hermanos, familiares y difuntos, señala en una nota de prensa esta hermandad.
La popular cofradía del Cristo Negro saca en procesión el Santo Crucifijo en la madrugada del Miércoles al Jueves Santo.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.