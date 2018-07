La crisis del agua deja sin servicio el bar y la piscina de Rincón de Ballesteros 3 / JORGE REY El Ayuntamiento mantiene el suministro con camiones cisterna y estudia con la Junta un bombeo directo o construir un depósito con 150.000 litros de capacidad MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 25 julio 2018, 08:15

A Julia, la encargada del bar de la piscina, se le acumulan los cacharros sobre el fregadero mientras observa con gesto serio el hilillo de agua que sale del grifo. Es mediodía en Rincón de Ballesteros (120 vecinos, a 39 kilómetros de la capital cacereña) y la crisis del agua hace estragos. Los camiones cisterna enviados por el Ayuntamiento y la concesionaria siguen llegando a la pedanía a un ritmo de unos 20.000 litros por viaje. El lunes fueron dos y ayer se esperaban al menos tres más. El objetivo es disponer del depósito al completo para que la población tenga garantizado el suministro. Sin embargo, los vecinos se quejan de falta de presión en algunas casas y a otros sitios, como la propia piscina, ni siquiera llega el agua.

«Un cafelito, imposible. No tenemos agua, pero si quiere una cerveza...». Julia gesticula y protesta, explica y repite quejas al otro lado de la barra. A pocos metros de allí, en una mesa de la terraza, los comentarios se suceden alrededor del problema de los últimos cuatro días, la falta de agua. Un operario de Canal de Isabel II supervisa los detalles junto al depósito del pueblo. Ya ha descargado un camión cisterna a primera hora, pero no será el único, avanza.

«No sale una gota del grifo. En estas condiciones lo lógico es cerrar», apunta Rubén González. El socorrista es la única persona que hay en la piscina municipal. Se dedica a cortar el césped para no estar de brazos cruzados. El servicio es imposible. No hay agua en las duchas porque esa instalación no está conectada al depósito. En los domicilios particulares la decisión de desplazar camiones cisterna ha permitido una cierta normalidad. «Al menos ahora tenemos agua, porque es lamentable llegar de trabajar y no poder ducharte siquiera», comenta Calixto Carrasco, bombero forestal. José Higuero celebra que se pueda abrir el grifo de su casa y que salga agua, aunque admite que la presión no es excesiva. Los camiones llegaban directos a Rincón de Ballesteros desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Cáceres (ETAP).

Para María Carmen Enrique, otra vecina, ésta solo es una prueba más de la «marginación» que sufre la pedanía. «Estamos así con todo, ni servicios públicos, ni autobús, ni ahora agua. Nada. Hemos tenido que ir a ducharnos a nuestra casa de Cáceres», se queja.

La concejala de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, encabezó ayer las negociaciones con la Junta de Extremadura para buscar soluciones, tras el corte de agua de la Mancomunidad Lácara-Los Baldíos. Se entrevistó en Mérida con responsables del servicio de Agua de la Dirección General de Infraestructuras. Ayuntamiento y Junta valoran distintas opciones, entre ellas un bombeo directo desde la ETAP de la mancomunidad. Incluso «la construcción de un depósito de 150 metros cúbicos en dos vasos de 75», informó el Gobierno local. Su propuesta es que «se haga un estudio de alternativas de suministro de agua a Rincón de Ballesteros de forma independiente a la mancomunidad». Los camiones cisterna seguirán circulando por la Autovía de la Plata hasta que no se restablezca el servicio.