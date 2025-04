«Creímos que la guerra iba a durar solo unas semanas»

Desde que estalló la guerra han sido muchos los ucranianos que han abandonado sus países en busca de refugio y más de un centenar ... de ellos llegaron hasta Cáceres. Una nueva vida, un nuevo país y muchas adversidades que han tenido que superar a lo largo de estos meses. En Cáceres han encontrado una ciudad de acogida y una nueva rutina a la que aún se están adaptando.

La historia de Lina Kobryniuk, quien llegó a España con sus tres hijas Alona, Ilona y Dariia, es esperanzadora a la par que triste. Solo había pasado una semana desde que comenzó la invasión cuando abandonó su ciudad, Vinnytsia, cerca de Moldavia, con el fin de salvar la vida de sus tres hijas. «Pensamos que solo iban a ser unas semanas fuera, no que iba a alargarse tanto», afirma.

Su marido continúa allí, luchando por su país en el frente. Con él habla por vídeollamada siempre que puede. «Cuando hablo con él me dice que siente mucho miedo. Todo es terrorífico», explica tras un silencio en donde no puede retener las lágrimas. Familias y amigos que escogieron permanecer en sus casas cuentan los horrores que han visto. El constante temor a dormir y no despertar. «He visto en las noticias mi ciudad ser bombardeada, barrios que conozco. Han muerto muchos conocidos».

En Albacete vive su hermano, quien le dijo que viniera a España. «Tardamos una semana en llegar y vinimos en autobús. No hemos tenido problemas a la hora de pasar por las fronteras y recibimos mucha ayuda por parte de todo el mundo», agradece.

ACCEM

Una vez en la ciudad encontraron a ACCEM, la organización sin ánimo de lucro que coordina la llegada y la atención de refugiados en Cáceres.

Aunque poco a poco están siendo reubicados en pisos de alquiler, durante un tiempo estuvieron viviendo en hoteles cedidos a las familias. Iván Rodríguez, recepcionista del Hotel Nuevo Ara, afirma: «Nosotros trabajamos con el programa y traen refugiados de muchos países, también de Ucrania». Los primeros días de la llegada de los afectados por la guerra no fueron fáciles, sin embargo, con el paso de los días han logrado instalarse y sentirse más tranquilos. «Se han adaptado muy bien. Hacen bastante actividades, se les ha ayudado a escolarizar a los niños...», añade el recepcionista.

Lina está en un piso de alquiler en la zona de la Parte Antigua de Cáceres, en donde se les provee de comida y se les dan 50 euros al mes para gastos personales en el caso de los adultos y en el de los menores, 20. También tienen abogado, acceso a la sanidad pública entre otros servicios. Una de sus hijas, la más pequeña que se llama Dariia, ha sido escolarizada en bachillerato para el próximo curso 2022-23. Aunque lleva desde abril en el curso pasado para no perder la rutina.

Trabajo

Los refugiados, entre ellos Lina y sus hijas, están recibiendo clases de español cuatro días a la semana de lunes a jueves. Se espera con ello que puedan incorporarse al mundo laboral cuanto antes y los niños a las escuelas. Precisamente esa es una de las grandes dificultades que están encontrando para poder instalarse temporalmente en la ciudad: encontrar trabajo. El principal escollo es que primero deben aprender el idioma. Los empleos que ocupan son en su mayoría camareros, soldadores, costureras, etcétera.

«Las ONG no permiten que trabajen más de dos o tres horas al día», explica Diego Arturo Hernández, presidente del Circulo Empresarial Cacereño. Él, como otros empresarios, han prestado su ayuda a los ucranianos refugiados. Conoce a gente como Maxin, quien llegó desde el país en guerra junto a sus tres hijos y actualmente trabaja como soldador. «Llevan una vida normal con su sueldo, su casa y su familia en Cáceres. La verdad es que están muy contentos», añade Hernández.

Antes de la guerra Lina tenía un trabajo como cualquier ciudadano en Ucrania. «Era autónoma, tenía una floristería y también unos huertos donde plantaba verduras y luego vendía en el mercado. También era costurera y hacía arreglos y durante el invierno cuidaba de niños», bromea, añadiendo que era como un multi-empleo.

El día a día

En su día a día en Cáceres cuenta que, cuando se levanta, reza junto a sus hijas por que acabe la guerra. Después lee las noticias para saber la última hora de lo ocurrido, va a las clases de español y prepara la comida. La tarde la reserva en verano para ir a la piscina y descansar. Poseen uno de los bonos gratuitos de piscinas municipales que repartieron desde Unidos por Ucrania a 107 personas.

Los sábados se reúnen con otras familias tanto españolas voluntarias desde el inicio como con otros refugiados para intercambiar momentos agradables que les ayudan a desconectar durante unos minutos y noticias sobre aquellos que no han podido abandonar el país. Los domingos asisten a misa. «Cáceres es una ciudad muy bonita, pequeña y tranquila. Es muy cómoda para vivir respecto a otras. Su arquitectura y la historia de la ciudad son fascinantes», afirma con una pequeña sonrisa.

Deseo

Muchas de las personas que permanecen en Ucrania apenas tienen comida, agua o recursos médicos propios debido a los constantes bombardeos a las principales ciudades. Dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria que los países europeos les ofrecen. Lina, entre lágrimas de impotencia, pide más dureza contra Rusia porque están muriendo miles de personas al día y jamás desearía a nadie vivir un horror como es el abandonar tu país prácticamente de la noche a la mañana. «Solo quiero que nos reunamos toda mi familia, sea donde sea. Que no estemos más separados», concluye con esperanza.