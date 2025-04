Crecen en los tribunales cacereños los casos que requieren pruebas de paternidad

Sergio Lorenzo Cáceres Sábado, 10 de junio 2023, 13:36 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

Hijos no reconocidos que ya de mayores no renuncian a la herencia de su padre biológico, madres solteras que exigen que el padre biológico del ... hijo ayude a su manutención con una pensión, hombres que presentan pruebas de que el hijo que dicen que es suyo no lo es y no quieren paga una pensión... Son cada vez más los casos que se ven en los tribunales cacereños en donde todo gira alrededor de una prueba de paternidad, que ofrece una garantía plena para saber la verdad que a veces se oculta.

«En los últimos años –afirma el forense José María Montero, director del Instituto de Medicina Legal de Cáceres–, nosotros venimos realizando unas doce pruebas de paternidad anuales por procedimientos judiciales en la provincia». Además de realizarlos los forenses, las pruebas de paternidad que se pueden utilizar en procedimientos judiciales también se llevan a cabo en laboratorios, como el Turégano de Cáceres. «Han aumentado bastante las pruebas de paternidad porque se han abaratado mucho, y eso ha hecho que cada vez venga más gente a hacérselas», afirma Juan Carlos Flores, uno de los socios del laboratorio cacereño. Noticia Relacionada El hijo del pastor que lo era del patrón, y ser padre a pesar de no serlo biológicamente Hace algo más de una década las pruebas costaban 900 euros, cuando ahora en un laboratorio cuesta entre 200 a 250 euros si es informativa, y 350 si es para tener validez en los tribunales. «Yo muchas veces aconsejo hacer la que tiene validez legal, porque es muy poca la diferencia de precio, y a la larga puede salir más barato, si se hace la informativa y luego hay que hacer la que tiene validez legal», señala Juan Carlos Flores. La prueba que puede presentarse ante los tribunales, se realiza con una cadena de custodia, garantizando de quién son las muestras tomadas para analizar la prueba de ADN. «Lo clásico es que el cliente es un hombre que está mal con su pareja, y sospecha que su hijo no sea suyo», afirma Flores, que señala que también ha realizado la prueba a padres separados que acuden al laboratorio con sus hijos pequeños cuando les toca estar con ellos, «no es necesario el permiso de la madre para hacerle la prueba al niño cuando el padre también tiene la patria potestad», señala. Pruebas por correo La pruebas de paternidad también se pueden hacer por correo. Se paga alrededor de 150 euros en una de las páginas web que se dedican a venderlas, y en poco tiempo al comprador le llega un paquete con un sobre blanco neutro, sin remitente para que nadie sepa que ha pedido una prueba de paternidad. En el paquete le mandan varios hisopos estériles especiales, con los que puede tomar una muestra de su mucosa bucal y la del hijo o los hijos a los que quiera hacérselo. También recibe un manual que explica la forma en la que tiene que recoger la muestra de saliva. Manda los hisopos sellados al laboratorio, en un sobre que le viene en el paquete, y a los cuatro días hábiles obtiene el resultado. Es algo que se ha visto en la última película de Almodóvar, la de 'Madres Paralelas' (2021). Los laboratorios ya han señalado que estas pruebas que se hacen enviando un paquete con un kit no son fiables. También lo afirma el forense José María Montero: «Las pruebas que se hacen por correo judicialmente no sirven para que un juez pueda tomar una decisión». Del 15 al 30% dan negativo Ampligen, laboratorio especializado en estudios genéticos y pruebas de ADN, afirma que las pruebas de paternidad están aumentando año tras año, superando ya las 6.000 pruebas al año en España, aunque señala que no está a la altura de otros países como en Estados Unidos. Ampligen indica que entre el 15 y 30% de las pruebas dan resultado negativo. Es decir, que entre 1y 3 casos de cada 10 el progenitor legal no es realmente el padre biológico del niño analizado. Curiosamente, el porcentaje de positivos aumenta hasta prácticamente el 100% cuando van a realizarse las pruebas la madre y el supuesto padre con el niño. También se puede hacer pruebas de paternidad prenatal durante el embarazo, con una prueba no invasiva en la que el feto no corre ningún riesgo. El ADN del feto se extrae de la sangre de la madre para después realizar la prueba de paternidad, tomando del padre una muestra de mucosa bucal. La prueba de paternidad prenatal se puede realizar con total seguridad desde la novena semana de embarazo.

