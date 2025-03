El coste del nuevo abastecimiento de Cáceres se dispara un 140% desde que se anunció en 2020

Los vehículos no podrán circular a más de 20 kilómetros por hora en la zona de la obra

El pasado mes de octubre la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental firmó la resolución que daba el visto bueno ambiental definitivo al proyecto del nuevo abastecimiento de Cáceres. El documento resaltaba que no se requiere una evaluación ambiental ordinaria ya que no se esperan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. No obstante, sí se deberán adoptar algunas medidas correctoras. Se suprimen, por ejemplo, los trabajos nocturnos. Está previsto, asimismo, prestar especial atención para evitar la mortalidad de la fauna, sobre todo de reptiles y anfibios, por atropello. Por esa razón, se especifica en la resolución ambiental, queda limitada la velocidad de circulación a 20 kilómetros por hora en el área de ejecución del proyecto. Además, se deberá colocar cartelería informativa de la posible presencia de animales en la calzada. Las zanjas susceptibles de atrapar fauna vertebrada tendrán sistemas de escape para facilitar la supervivencia de los animales.