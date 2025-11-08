HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cortes en la A-5 por el vuelco de camión en el kilómetro 277

Irene Toribio

Irene Toribio

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:37

La tarde de este sábado, un camión ha volcado en la autovía A-5, en el kilómetro 277 en dirección a Madrid, tras salirse de la vía. La Guardia Civil de Tráfico ha informado que el conductor ha resultado ileso, aunque el accidente ha provocado retenciones y alteraciones en la circulación.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias patrullas del Subsector de Tráfico de Cáceres, que han trabajado para garantizar la seguridad vial mientras se gestionaba la incidencia.

Como medida preventiva, se ha cortado el carril izquierdo y se han activado los paneles de señalización variable para alertar a los conductores que circulan por la zona.

El rescate y la retirada del vehículo siniestrado están previstos para mañana, una vez se garantice que las maniobras puedan realizarse con seguridad y sin interrumpir más el tráfico.

