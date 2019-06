Cortejos y cortijos

El edificio del Hospital Provincial de San Sebastián de Badajoz dejó de funcionar como centro hospitalario en 2003 y hasta quince años después no se ha llegado a un acuerdo para convertir parte de las instalaciones en un mercado gourmet. Demasiado tiempo para tomar una decisión, lo que debería servir de ejemplo y de espejo donde no mirarse a la hora de discernir qué futuro le espera al Hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres que, más pronto que tarde, cerrará sus puertas y ventanas para abandonarse en los brazos de los que tienen que tomar la determinación de, nuevamente, llenar de vida sus muros. Esperemos que no se tarde quince años en decidir su finalidad.

Un centro para fomentar la creación de los jóvenes, un espacio de índole cultural o asociativo, sede de alguna oferta universitaria o académica, una residencia de mayores, un hotel de lujo o el edificio administrativo para unificar los servicios de la Diputación de Cáceres (propietaria del inmueble), son algunas de las propuestas que han sonado los últimos meses como posibles destinos de este mamotreto de 126 años de edad situado en una parcela de casi cuatro hectáreas en pleno centro de la ciudad, en el conocido como ensanche cacereño. Un buen partido que ha suscitado sobrados cortejos porque son muchos los interesados que se sienten atraídos por el edificio, y que estarían encantados de establecer una relación íntima con él.

Esos mismos cortejos se han intuido en las maniobras de aproximación que han protagonizado los diferentes partidos políticos que, tras las elecciones municipales del 26 de mayo, sobrevivieron con opciones de gobernar la ciudad pero que necesitaban de un 'vitamina' para hacerse con el bastón de mando, circunstancia que aprovechó la naranja mecánica para poner encima de la mesa sus condiciones resumidas en 25 párrafos, un puñado de concejalías y hasta un intercambio de cromos. El tiempo empleado en tomar esta decisión también ha sido extraordinariamente largo para los cacereños y, si me apuran, decepcionante y bochornoso, porque no deja de ser curioso que, a derecha y a izquierda, se aceptaran como válidas y positivas las mismas propuestas con tal de conseguir inclinar la balanza hacia el rojo o el azul, según la conveniencia. Y ahora que se ha desenvuelto el embrollo, confío en que los nuevos gobernantes no hagan de su capa un sayo, ni del ayuntamiento un cortijo, y todos se pongan a trabajar para hacer de Cáceres una urbe dinámica con perspectivas de futuro. Y, por favor, que en la Diputación Provincial se tome una presta y acertada decisión sobre el hospital de la patrona, que el porvenir de la ciudad también pasa por allí.