Correos ya fue sancionado con 15.000 euros por discriminación laboral en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 19 de julio 2024, 09:32 Comenta Compartir

Primero fue la Inspección Provincial de Trabajo, luego la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y finalmente el juez. Todos estos ... estamentos constatan la discriminación laboral que se ha producido en las oficinas de Correos en Cáceres, en concreto en la llamada Unidad de Servicios Especiales (USE). Como ha informado HOY, en una sentencia del Juzgado de lo Social del pasado día 1 se estima en parte la demanda presentada por el Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones y se condena a la empresa estatal por esa diferencia de trato. Los trabajadores de tarde de la USE realizan media hora más que sus compañeros y además no perciben el complemento salarial.

«Queda constatado que la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., proporciona un trato doblemente discriminatorio a los trabajadores incorporados a la USE de la ciudad de Cáceres a partir de la pandemia causada por la Covid-19, mediante la imposición de condiciones laborales desfavorables a los trabajadores de nuevo ingreso, justificando esta diferencia de trato en la fecha de ingreso del trabajador». Así lo recoge el acta de infracción de la Inspección de Trabajo. Se alude a un «acto de discriminación por parte de Correos a los trabajadores de la USE», tanto en materia salarial como de duración de la jornada laboral. Correos, subraya, justifica la decisión, «únicamente, en la fecha de ingreso y no en el trabajo a realizar» Inspección La propuesta sancionadora de la Inspección de Trabajo para Correos era de 15.000 euros. Fue ratificada por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. En una resolución del pasado mes de octubre impone dicha sanción por lo considerar acreditada «una infracción muy grave en materia de relaciones laborales». La sentencia del Juzgado de lo Social de Cáceres ya es firme, al descartar la empresa acudir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura En el Juzgado de lo Social, a su vez, el procedimiento ha seguido la misma dirección y Correos ha decidido no recurrir la sentencia que le condena por hacer trabajar más a algunos empleados. Serían aquellos de nuevo ingreso, a partir de 2020, en total 12 de una unidad que cuenta con 22 profesionales. El Sindicato Libre cree que el fallo judicial, ya firme, debe hacerse extensivo a todos los centros operativos de Correos en España y así lo va a pedir para que se reconozcan los derechos de los trabajadores afectados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión