La Corporación cacereña celebra su último San Jorge con el rito del tremolar del pendón

Matías Simón, se jubila tras 36 años en el Ayuntamiento: «Los políticos pasan, los jardineros permanecen»

Entre los protagonistas, también los que se despiden después de décadas de trabajo. El Consistorio rindió homenaje a los funcionarios que se jubilan este año. 23 en total. Todo un clásico, esta vez con sonrisas, abrazos y regalo de recuerdo, un reloj. «Me he sentido muy bien tratado en el Ayuntamiento. Ha sido mi vida, pero ahora empieza otra. Tengo a mis nietas y mi mujer también se jubila», relataba Matías Simón, que entró en Parques y Jardines en 1987. Tuvo palabras de recuerdo para su hermano, Diosdado, ya fallecido. Muy conocido por su divulgación cultural, con el tradicional acto de homenaje de Gabriel y Galán cada 6 de enero o su participación en la asociación Amigos del Parque del Príncipe, Simón se despidió con una frase: «Los políticos pasan, pero los jardinero permanecen», posiblemente entre la ironía y la relajación de no tener que madrugar ya. En su misma fila, Ramón Álvarez, un clásico de la Policía Local desde los 80. Y José Luis Campos, que suma otras casi cuatró décadas de atención a las zonas verdes de la ciudad. «Empecé a trabajar a los 14 años y ya no he parado. Me merezco el descanso», se despedía.