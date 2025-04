Limpiarán un piso en el que un hombre estuvo muerto 12 días tras las quejas de vecinos

«Es un olor nauseabundo. No podemos abrir las ventanas que dan al patio que compartimos con la vivienda del fallecido, y el olor en ... las escaleras es insoportable. Es un problema de salubridad pública, aquí hay niños y personas mayores que así no pueden estar», afirma Ana Batuecas, presidenta de la comunidad de propietarios del número 7 de la calle Narciso Puig Mejías, que se encuentra entre el barrio de San Blas y la calle San Justo. Asegura que los afectados son nueve familias que viven en el número 7 y el número 5.

El origen del problema es una desgracia. En el primero derecha del número 7 encontraron muerto a un hombre de 62 años que vivía solo. «Lo sacaron los bomberos el viernes 8 de septiembre, y parece que llevaba muerto 12 días, con toda la ola de calor –indica la presidenta del edificio–. Se avisó a los familiares, pero no vinieron a limpiar el piso y el mal olor seguía. Fuimos al Ayuntamiento para que hicieran algo, pero no nos han hecho caso».

«A mí me ha salido una mancha en el techo de los fluidos –afirma el vecino de debajo del piso origen de los malos olores–. Estar en mi casa es algo insoportable. Lo cierto es que no nos han hecho caso, porque esto lo tenían que haber solucionado al día siguiente de encontrar el cuerpo, que llevaba ahí 12 días, y no dejar que pasara el fin de semana y ya han pasado casi siete días sin solucionarlo. Me tenía que ir a un hotel hasta que se arreglara esto, pero... ¿Quién me lo paga?».

«Yo no he podido pegar ojo en toda la noche. Es algo súper desagradable», recalca María Jesús, otra vecina afectada, que señala que avisaron a familiares del fallecido para que solucionaran el problema, que han ido al Ayuntamiento a quejarse, pero no se solucionaba el problema.

Los vecinos aseguran que el vecino fallecido por causas naturales, también tenia muchos pájaros que fueron encontrados muertos. «Dicen que tenía toda una habitación llena de jaulas con canarios», indica un afectado.

Los vecinos decidieron llamar al 112 el viernes 8 de septiembre. Todos los vecinos del número 7 estaban fuera, y al llegar ese día uno de vacaciones otra vecina del número 5 le preguntó que qué pasaba con el mal olor que salía del patio, indicando que en la ventana del vecino que estaba muerto había moscones grandes. Llamaron al 112, llegó la Policía y los Bomberos y tras forzar la puerta encontraron al hombre muerto. «También estaban todos los pájaros muertos porque nadie les había dado de beber. Del piso sacaron dos camillas, una con el vecino y en la otra me imagino que irían los animales. Estaban tapadas», comenta una vecina.

Dejaron abierta una ventana que daba al patio interior, y casi fue peor. «El olor que salía de ahí no se podía aguantar. Avisamos a los familiares, fuimos al Ayuntamiento, pero nada», asegura la presidenta de la comunidad de vecinos.

La solución parece que la encontraron este jueves, cuando Ana Batuecas, en representación de los vecinos, presentó un escrito de queja en Sanidad de la Junta de Extremadura, pidiendo que mediaran con la familia del fallecido para que enviaran a una empresa de limpieza que solucionara un grave problema de salubridad pública.

La solución

A las pocas horas desde Sanidad de la Junta y del Ayuntamiento se ponían en contacto con varios de los afectados para encontrar una solución.

«Me han dicho que Conyser iba a nebulizar el piso esta mañana del jueves –señalaba María Jesús–, que volverán a hacerlo durante el fin de semana, porque tienen que esperar un tiempo, y que ya el lunes van a entrar en el piso para limpiarlo».

Ha sido la familia la que ha contratado a Conyser para solucionar el problema que lleva días angustiando a vecinos de la calle Narciso Puig Mejías, que se quejan de las molestias.