Convocan un voluntariado en Francia para jóvenes cacereños junto a La Roche-sur-Yon

El Ayuntamiento de Cáceres y el de su ciudad hermana La Roche-sur-Yon han abierto la convocatoria para un voluntariado en Francia dirigido a jóvenes cacereños de edades comprendidas entre los 20 y 25 años.

La ciudad francesa de La Roche-sur-Yon, hermanada con Cáceres, ofrece a una persona joven de la capital cacereña la posibilidad de participar en un programa de voluntariado internacional durante diez meses, concretamente desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

La convocatoria está dirigida a jóvenes con un nivel mínimo de francés B1. La persona seleccionada colaborará en el desarrollo de proyectos de cooperación entre ambas ciudades y en la organización de eventos internacionales de gran relevancia, como el Mes de Europa, los ErasmusDays o encuentros internacionales.

Entre las funciones se incluyen también actividades de sensibilización europea abiertas a todos los públicos, mediante charlas, talleres, juegos didácticos y la dinamización de propuestas educativas y culturales.

El programa contempla para el joven que resulte seleccionado una compensación económica de 614 euros mensuales, además de alojamiento gratuito en un piso compartido con agua y luz incluidas. Asimismo, la persona participante recibirá clases de francés adaptadas a su nivel, favoreciendo de esa manera su integración lingüística y cultural.

La concejala de Juventud, Soledad Carrasco, ha animado a los jóvenes cacereños y a que «aprovechen esta gran oportunidad que les permitirá vivir en Francia, en nuestra ciudad hermana de la Roche-sur-Yon». «Que disfruten la experiencia de aprender otro idioma mientras conocen nuevos amigos y representan a nuestra ciudad en ambiciosos proyectos internacionales», ha añadido.

Quienes estén interesados en presentarse esta convocatoria pueden ponerse en contacto con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres de forma telefónica, informa el Consistorio cacereño.