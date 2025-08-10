Convocados los concursos del CentroEurope Direct
Redacción
CÁCERES.
Domingo, 10 de agosto 2025, 23:03
El Centro Europe Direct del Ayuntamiento de Cáceres ha convocado los concursos de Relato Breve, Fotografía y Cómic 2025 bajo el lema 'El futuro de ... Europa', y cuyo plazo de presentación de trabajos participantes estará abierto hasta el 3 de octubre.
El objetivo de estos certámenes es «promover el conocimiento y la reflexión sobre Europa y sus valores, al mismo tiempo que se incentiva la creación artística a través de la fotografía, el cómic y el relato breve», indica el Ayuntamiento. Se concederán tres premios en cada categoría, que van de los 500 a los 1.000 euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.