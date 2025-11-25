14 conventos participarán en la feria Monacal de dulces artesanos Será del 5 al 8 de diciembre en el Palacio Episcopal e incluye conferencias, cocina en vivo y conciertos corales

CÁCERES.

Un total de 14 conventos extremeños participan en la feria Monacal, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el Palacio Episcopal, donde se pondrán a la venta 9.000 cajas de dulces elaborados por las monjas, cuyo precio va desde los 4 hasta los 15 euros. Se presentarán 129 variedades: desde yemas, hasta hojaldres, pastas de almendras, chocolates o pasteles de fruta y miel, elaboradas de forma artesanal y siguiendo recetas centenarias.

Se trata de un evento solidario impulsado por la Diócesis de Coria-Cáceres y la Universidad de Extremadura (UEx) que tiene como finalidad apoyar a los conventos de vida contemplativa de Extremadura y poner en valor su extraordinario patrimonio gastronómico. Además, cuenta con el respaldo de unas 60 empresas y entidades a través del programa 'Apadrina un convento'.

Monacal toma el relevo de la Feria del Dulce Conventual que se celebraba por esas mismas fechas en la iglesia de la Preciosa Sangre y que ahora vuelve con un programa más ambicioso que incluye demostraciones de cocina y repostería en vivo a cargo de chefs de prestigio, talleres infantiles, degustaciones solidarias de chocolate y café, música sacra y actuaciones corales, conferencias y charlas de escritores y expertos, entre otras propuestas.

La programación se presentó ayer en el Palacio Episcopal, donde el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, destacó el carácter espiritual y cultural de la iniciativa. «Muchos de nuestros conventos se sostienen con la elaboración de dulces de antiguas y secretas recetas que son verdaderas delicias, esta feria nace para ayudarles a mantener viva esta tradición y sostener su vida comunitaria», ha explicado.

El prelado subrayó que el evento «muestra la alta valoración que estas religiosas de clausura merecen en nuestros días», al tiempo que agradeció la implicación de más de 60 empresas, profesionales de la gastronomía, instituciones públicas y voluntarios para que este gran evento de la tradición repostera monacal sea posible. «Detrás de cada dulce hay una historia por contar», dijo el obispo, algunas de ellas documentadas desde los siglos XVII y XVIII.

En representación de la Universidad de Extremadura (UEx) intervino el director de Recursos Humanos de Investigación, Lorenzo Mariano Juárez, quien destacó la importancia académica del proyecto. «Para la universidad es un honor formar parte de esta nueva relación en torno a la gastronomía conventual, parte ineludible de nuestra historia social». «El objetivo universitario es transformar esta tradición en procesos de evidencia y generar nuevos conocimientos y difundirlo a través de ponencias y comunicaciones de profesores, expertos y profesionales del sector turístico», afirmó Juárez, que recordó que las jornadas contribuyen a preservar un patrimonio cultural que estaba cayendo en el olvido.Según comentó en su intervención, «la repostería conventual debe ser entendida como un patrimonio que debe ser preservado, mantenido y comunicado a las siguientes generaciones».

Elaboracioes históricas

El coordinador general del evento, Rafael Robina,presentó la estructura de la feria y su trasfondo solidario. Entre los dulces que se pondrán a la venta, destacó la singularidad de elaboraciones históricas como los mantecados de almendra de Santa Ana (Badajoz), los corazones de almendra del siglo XVIII, los 'Eustoquitos' nacidos en los años 80, o especialidades tradicionales como pastas, yemas, turrones, cocadas, roscas de naranja y hojaldres artesanos.

La entrada a Monacal 2025 será gratuita. La feria abrirá de 10.00 a 20.00 horas, salvo el lunes, 8, que se cerrará a las 17.00 horas.