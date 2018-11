Los controles detectan exceso de hierro en el agua de la fuente de Calvo Sotelo en Cáceres Fuente pública del parque de Calvo Sotelo. :: lorenzo cordero M. M. N. CÁCERES. Miércoles, 28 noviembre 2018, 08:01

El Ayuntamiento ha confirmado que los análisis realizados en la fuente pública de Calvo Sotelo dan como resultado un exceso de hierro en el agua. Así se recoge en un informe del técnico de control de aguas del Consistorio del pasado día 6 y en el que se destaca, además, que aunque «la turbidez y el color» no superan los límites establecidos, sí «son más altos de lo que suele ser normal actualmente en la red de Cáceres».

El técnico recuerda que la presencia de hierro en el agua no implica problemas de salud, aunque el exceso del mismo «provoca coloración no deseada y aparición de precipitados». Esto último no se ha constatado en el caso de la parte baja de Cánovas.

De hecho, el Consistorio ha tomado más muestras de zonas próximas y los resultados han sido negativos. Se trata por tanto de un problema «exclusivamente de la fuente o de la conducción de agua a la que está conectada». El Ayuntamiento ha informado a Canal de Isabel II para que estudie las causas y tome medidas.