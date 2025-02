La contrata de limpieza reforzará su plantilla en Cáceres ante las bajas por jubilaciones

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 2 de mayo 2024, 07:36 | Actualizado 08:07h. Comenta Compartir

No son medidas drásticas, no se producirá una merma de empleo y las decisiones se tomarán de forma consensuada. Es el mensaje que transmite ... Valoriza Servicios Medioambientales ante la información sobre la posibilidad de poner en marcha una serie de jubilaciones parciales que podrían llegar en principio a una docena de trabajadores de la actual contrata municipal de limpieza. La cifra final, no obstante, se puede ampliar hasta cerca de la veintena, como ya se ha informado. Valoriza, a consultas de HOY, confirma que se tratan de jubilaciones parciales en la modalidad de relevo, de tal forma que cada uno de los operarios que salgan tendrán sus plazas cubiertas, e incluso está previsto ampliarlas.

«Esto es algo que se hace con normalidad. Es lo habitual y siempre de mutuo acuerdo con el trabajador», indican en la mercantil, adjudicataria del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria desde el pasado febrero. «Son contratos de relevo. No se amortizará ninguna plaza. Al contrario aumentará la plantilla», se comprometen en Valoriza. Este mensaje, al hilo de las jubilaciones que vienen, coincide con el que ya se lanzó hace tres meses cuando se firmó el contrato con el Ayuntamiento de Cáceres y se materializó el relevo de Conyser. El director de Servicios Urbanos de Valoriza, Antonio Gutiérrez, resaltó entonces que la plantilla de unos 170 trabajadores no solo se subrogaba sino que aumentaría al menos en un 5 por ciento, el equivalente a unos ocho profesionales de refuerzo. «Las prejubilaciones afectan a quienes tengan 62 años y medio pero se ha informado ya los que tienen los 61» Juan Carlos Barrantes Secretario del Comité de Empresa por CSIF La pasada semana, Valoriza convocó a los trabajadores más veteranos para proponerles adherirse a un programa de jubilaciones parciales. En principio está dirigido a los que tienen 62 años y seis meses de edad y una amplia cotización. «Positiva a priori» «Son 62,5 años y 35 años cotizados, así como permanecer seis años en la misma empresa, sin que se vea afectada la subrogación por el cambio de la contrata de Conyser a Valoriza», precisa Juan Carlos Barrantes. Es el secretario del comité de empresa y admite que la oferta que se ha hecho a los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de la basura «es muy positiva a priori». Noticias relacionadas Valoriza ofrece jubilaciones parciales en Cáceres a los trabajadores más veteranos Manuel M. Núñez El TSJ de Extremadura desestima un recurso para dividir en lotes el servicio de recogida de residuos en Cáceres María Fernández «Aún es pronto para sacar conclusiones pero la mayoría se va a acoger. Vino un responsable de recursos humanos de Valoriza y nos dio los detalles. Fueron convocados también los que ya tienen 61 años por si puede interesarles a corto plazo sumarse», detalla Barrrantes. La reunión se produjo en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino de Llopis Ivorra. Tal y como establece la normativa, se trata de jubilaciones parciales en las que se materializan contratos de relevo «con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente», se apunta. En este caso, la Seguridad Social asumiría el 75 por ciento del importe económico y Valoriza el 25 por ciento restante. «La empresa nos ofrece la posibilidad de hacer de forma continúa la parte del trabajo que correspondería por ese 25 por ciento. Si son tres meses, se descuenta uno de vacaciones y los otros dos quedarían a opción del trabajador», aclara Juan Carlos Barrantes. «Es muy positivo. No tenemos pérdida salarial y nos podemos organizar en esa prejubilación. Yo no me lo pienso», reitera uno de los afectados que el próximo verano cumpliría ya las condiciones requeridas. Según las conversaciones entre la empresa y los propios profesionales, las primeras salidas se producirán este mismo año, añade el representante de CSIF, sindicato mayoritario en el comité de empresa. «Se deben reunir las condiciones exigidas por la ley y se hará siempre de forma voluntaria», resume. Ampliar Pedro Muriel, concejal de Servicios; Rafael Mateos, alcalde; Antonio Gutiérrez, director de Servicios Urbanos de Valoriza; y Juan Carlos Uzal, responsable de Servicios de la zona sur. ARMANDO MÉNDEZ Valoriza buzoneará más de 20.000 folletos por la ciudad para informar de sus servicios Afirman en Valoriza que el cambio de contrata en la limpieza viaria en Cáceres se está desarrollando con una «transición tranquila», mientras que el Ayuntamiento cree que el ciudadano no ha percibido el cambio, lo cual es, en principio, buena señal. «Hay buena sintonía», dicen en Valoriza respecto a las jubilaciones parciales propuestas en la última semana. De momento, la mercantil que se encarga del servicio de la basura y limpieza de calles prepara una campaña en la que detallará distintos aspectos de su operativa a los cacereños. Para ello se han editado, confirma, más de 20.000 folletos. La idea es que a lo largo del mes de mayo los trípticos ya estén en la calle mediante un sistema de buzoneo que permitirá, por ejemplo, trasladar a los ciudadanos aspectos que tienen que ver con la recogida puerta a puerta, también en los polígonos industriales.El lema de esa campaña, en la que colaboran el Ayuntamiento y la contrata, es 'Crecemos juntos'. Se pretende terminar con la acumulación de escombros y enseres en zonas de Charca Musia, Las Capellanías o el Parque Empresarial Mejostilla. El servicio puerta a puerta también se aplica en el entorno de la ciudad monumental. Su coordinación corresponde a un educador medioambiental, que se ocupa del seguimiento. En el caso de Las Capellanías, el punto limpio ha sido suprimido para trasladarse a la zona del viejo matadero en la carretera Ex-390, de Torrejón el Rubio. Hace solo dos semanas ya se había atendido a 150 usuarios. Está pendiente la renovación de la flota de contenedores.

