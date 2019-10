La constructora que inició la obra del hospital de Cáceres reclama 28 millones a la Junta Tubos acumulados a las puertas del hospital con la obra a medias en el año 2013. :: hoy El SES admite que el abogado de Placonsa-FCC-Joca hace «una valoración pormenorizada» de la indemnización por daños y perjuicios causados por la rescisión de contrato MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 23 octubre 2019, 10:30

El hospital de Cáceres puede regresar de nuevo a los Juzgados. La Junta de Extremadura se enfrenta a una reclamación de cantidad en concepto de daños y perjuicios que puede dejar otro agujero en las cuentas del Servicio Extremeño de Salud (SES). La constructora que inició la obra del centro sanitario reclama una indemnización por diversos conceptos que supera los 28 millones de euros.

La unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC, Placonsa y Joca ha presentado ante la Consejería de Sanidad un escrito en el que cuantifica el impacto de la rescisión de contrato que firmó en 2013 la administración regional, entonces gobernada por el PP.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) falló en julio de 2017 que la decisión de anular el contrato no estuvo justificada, exculpó a la constructora del retraso de las obras y condenó a la Junta a devolver garantías y avales con intereses. Ahora, el abogado de las empresas hace «una valoración pormenorizada» de los daños y perjuicios causados, confirma el SES. Sus servicios jurídicos están valorando la situación. Si no hay acuerdo sobre el pago, el hospital volverá a los tribunales con un nuevo contencioso.

El asunto se remonta a 2013. La administración regional del PP resumió en abril el estado de cosas en relación al hospital cacereño. Lo hizo a través de su entonces consejero de Sanidad, Luis Alfonso Hernández Carrón: «No estamos dispuestos a aceptar otro modificado. Los técnicos nos dicen que no está justificado». La UTE había pedido una modificación de contrato de otros nueve millones y una ampliación de plazo para acabar la obra. La Junta dijo no y optó por cortar por lo sano. El 27 de agosto de 2013 el SES recibía la autorización para resolver el contrato. La obra del hospital se había iniciado en 2006. Tras el parón, se retomó con una nueva licitación para concluir la primera fase en 2015. No abrió hasta cuatro años después, el pasado mes de enero.

Mientras una empresa ha terminado la obra, la anterior constructora mantuvo su litigio en el Juzgado. Tras la sentencia del TSJ que le daba la razón, ahora pone las cifras sobre la mesa. El SES valora si asumir el pago o encaminarse a un nuevo contencioso. «La representación legal de la UTE a la que el Gobierno de Monago rescindió el contrato se dirigió en julio a la Consejería de Sanidad mediante escrito de reclamación de daños y perjuicios en relación a la sentencia que declaraba improcedente aquella resolución de contrato», admite el SES. La advertencia que le llega es que «de no ser estimada por esta vía administrativa, podría hacerse por vía judicial». La Junta añade que analiza la documentación que aporta el letrado, Juan María Calero, «en la que hace una valoración pormenorizada de la cantidad reclamada».

La cifra 9 millones era el importe del modificado que pedía la UTE inicial y Monago no aceptó. La obra salió a concurso por 14,6 y tuvo un modificado de 2,3 más. Además ha habido que ejecutar el acceso principal, presupuestado en 1,2 millones.

Son cerca de 29 millones, exactamente, 28.614.608,84 euros. Una «reclamación de daños y perjuicios» que se plasma «como indemnización, por la resolución contractual declarada nula de pleno derecho», primero en diciembre de 2016 en primera instancia y posteriormente por la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJ. El paso que da el abogado de la UTE tiene que ver con que esa resolución judicial no fijó ninguna cantidad como indemnización y al mismo tiempo no ha habido posibilidad de alcanzar un acuerdo amistoso con la Junta de Extremadura. Ni antes con el PP, ni ahora con el PSOE, matiza.

El Gobierno extremeño «de haber actuado en beneficio del interés general -resalta Calero-, más allá de la mala decisión de resolver el contrato indebidamente, debió gestionar este asunto con la finalidad de terminar la obra lo antes posible, y con el menor coste, evitando más daños innecesarios a la UTE». Entre estos, destaca la prohibición de contratar durante un año con el SES. Se añaden perjuicios a la imagen, a «la reputación y el buen nombre» de las firmas hasta el punto de que la web de la Junta informaba dos años después de la 'prohibición de contratar' cuando la misma ya había vencido.

Los 28,6 millones se desglosan por los casi 15 destinados a acabar la primera fase, un modificado que aprobó la Junta en noviembre de 2017 por otros 2,3 millones, el daño adicional de no poder realizar el acceso (se licitó en 1,2 millones), el aparcamiento «hasta 800 plazas», el beneficio industrial dejado de percibir, gastos de avales, informes periciales, jurídicos y liquidación y pagos adicionales a subcontratas por servicios, andamiaje, grúas alquiladas... Los abogados de la Junta tienen ahora la última palabra antes de abrir otro episodio judicial para el hospital cacereño.