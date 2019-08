El Consistorio cacereño contratará a un experto medioambiental para controlar la obra de la muralla El concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, con el arquitecto Miguel Matas. :: lorenzo cordero La Asociación Vencejos en Extremadura se reúne con el concejal de Patrimonio y dice que las crías no se trasladarán M. M. N. / L. ALCÁZAR CÁCERES. Miércoles, 7 agosto 2019, 08:26

Las obras de restauración del lienzo de la muralla en el Baluarte de los Pozos no se han retomado desde que a mediados de julio se aplazara la instalación del andamiaje sobre el que trabajarán los restauradores, para proteger a las crías de la población de vencejos que en esas fechas tenían nidos allí. La previsión es que los trabajos prosigan este mes después que los polluelos echen a volar. La fecha fijada ahora para reanudar la actuación se mantiene en la segunda quincena, pero el Consistorio hará antes un seguimiento exhaustivo de la zona del lienzo en la que anidan los vencejos para que no se vean afectadas estas aves protegidas.

Ayer, el delegado de Patrimonio, José Ramón Bello, visitó la muralla junto con el director de la obra, el arquitecto Miguel Matas, y el responsable del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, Javier Sellers. En la conversación que mantuvieron se trataron los principales aspectos que afectan a una intervención que lleva más de una década de retraso. Patrimonio ya tiene el visto bueno de Medio Ambiente. Otra de las novedades es que se va a contratar con cargo al presupuesto municipal a un experto medioambiental, un técnicos en Ciencias Ambientales que controlará la obra.

Un colectivo muy crítico ha sido Vencejos en Extremadura, que advirtió al Ayuntamiento de las «consecuencias penales» si se trasladaban los nidos al Centro de Recuperación de Fauna de Sierra de Fuentes, como se había planteado en caso de que las crías no alzaran el vuelo en agosto. Desde el colectivo ecologista lamentaron que ningún responsable municipal contactara con ellos. Esa falta de contacto entre las dos partes quedó ayer resuelta con una reunión que sugirió el concejal de Patrimonio y que se considera «preliminar» ya que habrá otras, tal y como indicó el portavoz del colectivo que defiende a estas aves, Jesús Solana. «Ha sido una conversación fructífera y muy enriquecedora que ha permitido conocer cómo están las cosas y acercar posturas», subraya. Según su versión, el compromiso es conciliar la obra de la muralla, necesaria, y la supervivencia de los vencejos. Las crías no se moverán para actuar en áreas donde ya no estén presentes.