Consejos para los espectadores del montaje

Uno de los problemas que se encontraron los asistentes a la representación de 2018 fue que, al no estar delimitado el espacio para el público y los actores, en puntos como el paso de la Plaza de Santa María a la de San Jorge se vivieron situaciones algo caóticas. Además, mucha gente se quedó con ganas de ver las escenas de la Plaza de San Jorge pero no pudo entrar porque ya estaba llena. Hay que recordar que la Pasión Viviente es una representación itinerante, donde no se utilizan ni vallas ni cordones de seguridad para que la escenografia sea lo más real posible. «Queremos recomendar al público que elija qué escenas quiere ver. No se puede ver todo. Hay que elegir un sitio», dijo ayer César García, presidente de la asociación Pasión Viviente de Cáceres, integrada por 100 miembros. La idea del colectivo es que el montaje se financie solo con aportaciones privadas. Su presupuesto asciende a 20.000 euros (casi la mitad son aportaciones materiales), de los que el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica sufraga 5.000. Las fundaciones Mercedes Calles, Tatiana Pérez y Valhondo respaldan el proyecto.

La organización ha decidido que los fotógrafos tengan zonas habilitadas en el recorrido para evitar que entorpezcan la visión del público.