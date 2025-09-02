El congreso de bioquímica se abre con el homenaje a Mayor Zaragoza y Guinovart

Redacción CÁCERES. Martes, 2 de septiembre 2025, 07:40 Comenta Compartir

Cáceres es la sede desde hoy del 47 congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Por él, que se celebrará en el complejo San Francisco, pasarán más de 600 investigadores, entre ellos algunos de los más punteros de España, Europa y Estados Unidos.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar a las 17.45 horas en el auditorio San Francisco y posteriormente se llevará a cabo un homenaje a Federico Mayor Zaragoza y Joan Guinovart, dos bioquímicos y manistas españoles muy relevantes. Posteriormente la doctora Ana María Cuervo ofrecerá la conferencia inaugural. la Plaza de Santa María acogerá la recepción de bienvenida de los participantes en esta relevante cita. Presidido por la científica extremeña Guadalupe Sabio, directora del Grupo de Interacciones Metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), esta reunión aborda desde distintos ámbitos científicos asuntos como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento.