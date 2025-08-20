Confusión y retenciones de tráfico en Cáceres el primer día de obras en Clara Campoamor

El primer día de cortes de tráfico en la avenida Clara Campoamor de Cáceres por las obras de mejora de la red de ... saneamiento y abastecimiento se desarrolló este miércoles con bastante confusión entre los conductores y algunas retenciones, sobre todo por la mañana.

El Ayuntamiento había anunciado el día anterior que hasta el próximo 5 de septiembre permanecerán cerrados al tránsito los dos carriles de la avenida que van desde la plaza de Hernán Cortes (el Caballo) hasta la Fuente Luminosa. Los vehículos que bajan desde la Biblioteca Pública tampoco pueden seguir rectos por la avenida de España y deben girar a la derecha en Correos por los dos carriles derechos de Clara Campoamor, que no se ven afectados por las obras y permanecen abiertos.

En la entrada desde el Caballo hacia la avenida Hernán Cortés se han colocado vallas, señales de prohibido el paso y un letrero que avisa del corte de la vía, pero físicamente solo uno de los carriles está bloqueado, ya que por el otro sí pueden acceder los vehículos de reparto. Eso provocó que también algunos conductores particulares entraran en Clara Campoamor y tuvieran luego que maniobrar en mitad de la avenida para dar la vuelta, una vez que se topaban más adelante con la barrera física que, ahí sí, impide tanto girar hacia la avenida de España como seguir recto en dirección a Virgen de la Montaña.

Ampliar Máquinas trabajando en las obras de mejora del saneamiento en Clara Campoamor. Jorge Rey

Como ya explicó el martes el Ayuntamiento tanto en un comunicado como en avisos publicados en las redes sociales, los vehículos que lleguen al Caballo desde la avenida Hernán Cortés deben continuar por Virgen de Guadalupe y, o bien girar por la calle Doctor Fleming, o seguir hacia Gil Cordero, o realizar un cambio de sentido.

Este punto, la plaza de Hernán Cortés, fue de hecho el lugar donde se dieron los mayores problemas, incluso con algunas pequeñas retenciones pese a ser pleno mes de agosto y haber por lo tanto un volumen de tráfico muy inferior al habitual. La avenida Virgen de Guadalupe, por su parte, registró un notable aumento de la circulación en los dos carriles de subida.

El acceso al aparcamiento APK2 de la avenida Clara Campoamor sí va a permanecer abierto durante todo el tiempo que duren las obras.

Fuente Luminosa

La zanja abierta en días pasados junto a la Fuente Luminosa está ya cerrada, de manera que tanto los coches que llegan desde la avenida Virgen de la Montaña como los que vienen por los impares de la avenida de España ya pueden rodear la fuente. De hecho, al esta cortada Clara Campoamor, esa será durante estos días la única manera de acceder a los pares de la avenida de España.

Por su parte, los vehículos que proceder de la zona de la biblioteca pública 'Rodríguez Moñino' y del hospital Nuestra Señora de la Montaña deben incorporarse obligatoriamente a la avenida Clara Campoamor.

Los trabajos en esta vía también afectan a la parada del autobús urbano, que se ha trasladado desde la avenida Clara Campoamor hasta la Gerencia Territorial del Catastro, en el edificio del antiguo Banco de España. Se trata de un cambio que afecta a casi todas las líneas de autobús de la ciudad, que tienen parada en esa avenida.

Hay que recordar que la empresa Canal de Isabel II se encuentra llevando a cabo obras de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento que están causando importantes cortes de tráfico en el centro de Cáceres.

Hace unos días arrancó la segunda fase de los trabajos, una vez finalizada la primera que afectó a la avenida de España, en concreto a los a los dos carriles de bajada desde la plaza de América (Cruz de los Caídos) hasta la intersección con la Fuente Luminosa, los cuales estuvieron cortados desde el 14 de julio hasta el 1 de agosto.