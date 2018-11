El TSJ confirma la multa de 30.001 euros a un bar de Cáceres por servir alcohol a un menor SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 22 noviembre 2018, 08:07

La ley es la ley y hay que cumplirla. Es lo que indica una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al señalar que el gerente de un bar, La Rumba, de La Madrila de Cáceres, debe ser condenado a pagar una multa de 30.001 euros por haber servido alcohol a un menor de 18 años.

La Consejería de Sanidad y Política Social de la Junta de Extremadura le impuso esa multa el 11 de julio de 2017, tras la propuesta de sanción realizada por agentes de la policía que señalaron que el 22 de octubre de 2016, en ese bar se suministró alcohol a tres menores de edad. El gerente acudió a los tribunales indicando que no era justo que le sancionaran, ya que sólo había servido alcohol a un menor, un joven que parecía mayor de 18 años y que le mintió cuando le preguntó la edad.

Dos tribunales han confirmado la multa, primero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres, y ahora la Sala de lo Contencioso del TSJ, en donde el hostelero recurrió la primera sentencia.

La Sala de lo Contencioso dice que está demostrado que al menos a uno de los tres menores se le dispensó una bebida alcohólica, hecho comprobado por los agentes y reconocido por el hostelero.

El TSJ señala que no le exculpa el que el menor mintiera sobre su edad, «ya que la obligación legal de no servir alcohol a menores de edad se cumple solicitando el documento nacional de identidad a quienes demanden el consumo de bebidas alcohólicas». Recalca que la Ley Extremeña de Convivencia y Ocio 2/2003 es rotunda en su artículo 8, que señala que en Extremadura no se debe vender o dar alcohol a menores de 18 años, lo que impone a titulares y empleados de los establecimientos el deber de asegurarse de que los compradores son mayores de edad.

Sobre la sanción impuesta indica que es la mínima, ya que la multa debe estar entre los 30.000 y 600.000 euros. La Sala dice que en un examen minimalista de los hechos, si bien se puede pensar «que se parte de una sanción mínima objetivamente importante, no podemos soslayar que es una Ley la que la establece y salvo que se considere inconstitucional, obliga a su cumplimiento».