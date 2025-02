«Confío en que el monte Arropé deje de ser zona protegida este año»

Optimista con el futuro de Extremadura sin dejar de reivindicar las mejoras que considera necesarias para el desarrollo de la región. Pilar Acosta Llera es ... gerente del Hotel Don Manuel, en la ciudad de Cáceres, y vicepresidenta de Cetex, la confederación regional de turismo.

Dos años de pandemia. ¿Cómo está el sector turístico?

El sector está tocado. La pandemia puede estar pasando pero nosotros no nos hemos recuperado económicamente. Hay empresarios que cerraron en marzo de 2020 y no han podido volver a abrir. Y los que continuamos es porque nos hemos endeudado con los créditos ICO, que en abril o mayo hay que empezar a amortizar. Además, 2021 fue tremendo, con muchos vaivenes. Enero y febrero de este año no se han comportado mal, pero vamos muy cautelosos, porque tenemos que ver qué pasa en Ucrania, en Europa, con la inflación, con el pago de los ICO... Tenemos muchos frentes abiertos y muchos factores de los que depende nuestra actividad.

Más allá de esa incertidumbre, ¿qué retos tiene por delante el turismo en la región?

Muchos, pero ahora tenemos un problema de falta de personal, sobre todo en restauración y en cocina. Ya no vale cualquier persona para atender al público. Hace falta cualificación y tenemos que dar un buen servicio. Necesitamos formación para tener a los mejores profesionales de cara al cliente. En poco tiempo tendremos más turistas internacionales –ahora manejamos entre un 15% y un 20%– y los trabajadores tienen que saber idiomas.

¿No salen bien formados los profesionales de las escuelas que tenemos en Extremadura?

–Entiendo que salen bien formados, pero no sabemos qué ocurre que toda esas personas que se forman no terminan en el sector. Es una parte mínima de los alumnos la que llega a las empresas.

Salarios

Habrá que hacer autocrítica, ¿cómo pueden resultar las empresas más atractivas para los trabajadores?

La empresa tiene que pagar acorde a lo que necesita, en función de la oferta y demanda del mercado Se pueda pensar que los salarios son bajos, pero la mayoría cobran por encima de convenio. Los precios medios de habitaciones, restauración... no han subido con arreglo al incremento de costes que estamos sufriendo. La idea es que los profesionales que tenemos estén bien formados y bien pagados. A ningún empresario se le va un buen profesional por dinero.

¿Qué margen de crecimiento tiene el sector turístico en la región?

No me atrevo a decirlo. En Extremadura recibimos 1,93 millones de viajeros en 2019, lo que supuso 3,6 millones de pernoctaciones. Como territorio somos una zona estratégica que pocos visualizan y cuando tengamos la infraestructura del AVE seremos el centro de dos grandes polos de atracción: Madrid y Lisboa. Desde el corredor suroeste ibérico defendemos esa infraestructura y tenemos analizado que en ese corredor convivimos 12 millones de personas. Ya no seremos una Extremadura de poco más de un millón. La situación a efecto turístico debe cambiar a lo grande y en condiciones normales iremos creciendo. Hay proyectos a nivel industrial y turístico que supondrán un antes y un después, lo que se reflejará en un aumento considerable de turistas a medio plazo.

El complejo budista de Cáceres es uno de esos proyectos. ¿Hay problemas con los terrenos?

Sí y no. El monte Arropé es zona ZEPA (zona de especial protección para las aves), pero es el mejor terreno para el proyecto. Existe un problema en Extremadura con las zonas protegidas. Hay que proteger los terrenos fantásticos que tenemos, pero se hizo hace mucho tiempo y ahora impide el crecimiento de ciertas ciudades y pueblos. La Junta de Extremadura, desde 2018, está trabajando en una nueva redelimitación de las zonas protegidas y tenemos que esperar a esa revisión para iniciar la construcción del proyecto.

¿Empezarán en 2023?

Espero que sí. Confío en que 2022 será el año de levantar la limitación de la zona ZEPA. A continuación se aprobaría el plan especial que estamos desarrollando con la Junta y con el ayuntamiento y empezaríamos en el primer semestre de 2023 con el movimiento de máquinas sobre el terreno. Aunque no podamos empezar toda la construcción, podremos iniciar una parte del proyecto; me da miedo que no seamos capaces de gestionar eso bien y que nuestros tiempos no sean los mismos que los de la inversión asiática.

Tailandia, Sri Lanka, Bután

¿De dónde viene esa inversión?

El concepto de la inversión nada tiene que ver con nuestros parámetros occidentales. Los templos, el mismo buda y todo lo que se va a hacer en este proyecto son donados por templos asiáticos y budistas. Es una filosofía y forma de invertir y trabajar diferente a la nuestra. Cuando hemos regresado de Tailandia en diciembre nos hemos traído tres contratos de templos que han firmado con la Fundación Lumbini para construir sus templos en Cáceres. El presidente de la fundación está en Sri Lanka con otros compañeros porque los templos y el gobierno quieren participar en el proyecto. En junio iremos a Bután, porque los reyes de Bután y los templos también quieren colaborar en la financiación y construcción del proyecto. Se está haciendo un gran trabajo de promoción de Extremadura y de Cáceres en toda Asia. Son numerosos países los implicados en este proyecto que ya hablan de nuestra tierra y quieren venir a conocerla. Entiendo que esto es difícil de valorar por una parte de los extremeños, pero hay que saber que se está trabajando en otras vertientes, como en la construcción de un hospital de maternidad en Nepal y en proyectos vinculados a la mejora tecnológica del sector agrario en tierras del Himalaya con empresas e institutos tecnológicos extremeños. El proyecto es muy versátil y de muchas oportunidades.

¿Sienten que la ciudadanía de Cáceres apoya el proyecto?

Creo que sí. Costó al principio, porque es un proyecto difícil de entender. Ahora todos los partidos de Cáceres apoyan el proyecto y los ciudadanos cada día más, una vez que han entendido que no va a haber especulación urbanística, que no se van a construir hoteles ni viviendas, porque la idea es que todos los servicios los preste la ciudad de Cáceres, y que el proyecto se hará con gran respeto al medioambiente, siendo sostenible y siempre mejorando lo que hay. Se creará mucho empleo y habrá que pensar en una formación especializada porque serán empleos diferentes.