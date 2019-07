Conejos de rotonda

«En ocasiones veo muertos», decía el niño de El Sexto Sentido, y algo así me ocurre cuando observo nidos de halcones peregrinos en pleno Paseo de la Castellana de Madrid o que lechuzas cazan pajarillos en la Avenida Virgen de Guadalupe, aquí en Cáceres. A veces olvidamos que las ciudades están en el campo y que las especies no entienden de fronteras y se adaptan con facilidad asombrosa a una realidad que las quiere encerrar en 'ghettos'. Un ejemplo de esta adaptación es la de los conejos. Aunque paradójicamente escasos en el campo por la sobreexplotación cinegética o por la mixomatosis, los conejos son capaces de crear colonias enormes en entornos urbanos en los que van siendo arrinconados por la expansión urbanística, y crecen y crecen ante la ausencia de sus depredadores naturales y por su conocida capacidad de procreación. A este respecto, los divertidísimos relatos de Mario Levrero en 'Caza de conejos', vienen muy a propósito para cualquier reflexión seria -y menos seria- sobre conejos y humanos.

En todo caso, en Cáceres tenemos nuestra propia 'Rotonda de los Conejos', en la intersección de Ronda Norte con Héroes de Baler. El año pasado hicieron las delicias de las familias que acertamos a pasar por la zona y este verano han vuelto a reaparecer (tras una poda bastante radical de arbustos que se hizo por el mes de noviembre) para reivindicar un espacio que quizá han hecho ya suyo.

En Madrid, el fenómeno se está convirtiendo en un problema serio ya que la proliferación de madrigueras afecta a la estabilidad del terreno donde se asientan las vías del tren. ADIF asegura haber capturado más de cuarenta mil en los últimos cuatro años.

Aunque en Cáceres el asunto no pasa de ser un chascarrillo, no estaría de más que técnicos de la Junta evaluaran la gestión integral de la especie y tomaran medidas. No sea que el loable propósito de expandir los huertos urbanos de la Ribera del Marco se salde en los próximos años con cientos de conejos zampándose las verduras. Y es que «en ocasiones, solo veo conejos».