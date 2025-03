Sucesos en Extremadura: El conductor implicado en el accidente del repartidor en moto en Cáceres niega que se diera a la fuga

l. a. Miércoles, 29 de diciembre 2021, 14:03 Comenta Compartir

El conductor implicado en el accidente del repartidor en moto que tuvo lugar la noche del domingo en la avenida de España de la capital cacereña, niega que se diera a la fuga tras el suceso. El atestado policial, que está en periodo de instrucción y al que ha tenido acceso este diario, refleja que el vehículo cambió de carril sin señalizar la maniobra y, pese a no golpear al ciclomotor, eso pudo provocar la caída. No obstante, ve probable que el conductor del coche no se diera cuenta.

Según recoge el parte, el herido relata a los agentes que un coche de color negro, al llegar a la confluencia con la calle Gómez Becerra, «de forma repentina ha cambiado de carril sin señalizar la maniobra y él al intentar esquivar a dicho vehículo, para no colisionar se produce la caída».

El motorista, que en el momento del accidente se encontraba trabajando repartiendo comida a domicilio, afirma que «en ningún momento» entra en colisión con el coche.

Por su parte, el conductor del vehículo manifiesta que tras pasar el semáforo de este cruce, circulaba por el carril derecho y cambió de carril «mirando previamente si venía alguien por la izquierda, no observando a nadie y continuo mi marcha sin percatarme de ningún golpe. Y en ningún momento he golpeado a ninguna motocicleta o cualquier otro vehículo».

El atestado arroja que, en una primera impresión y según las manifestaciones de los intervinientes y testigos, el vehículo hace el cambio de carril y el conductor de la motocicleta al intentar esquivar el coche se asusta y cae al suelo.

«Es posible -indica- que el conductor del turismo no se percatara del accidente, ya que la motocicleta no golpea a su vehículo y con las ventanillas posiblemente cerradas debido a que se encontraba lloviendo es probable que ni siquiera escuchara el golpe de la motocicleta al caer ésta al suelo».

El conductor del vehículo, un cacereño de 27 años, contactó con el motorista herido y afirma que éste le reconoció que no había tenido contacto con su coche. El joven ha relatado a HOY que le dijo que «se asustó, frenó y se cayó», como contempla el parte policial.

La Policía Local ha confirmado que el herido tiene fractura de húmero derecho y el hombro desencajado, y está a la espera de ser intervenido en Madrid por la mutua del trabajo.