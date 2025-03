Condenan al SES por no tratar a tiempo el cáncer de riñón de un hombre que murió en Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) tendrá que indemnizar con 45.000 euros a la familia de un hombre de 42 años que falleció en ... mayo de 2017. Tuvo un accidente automovilístico en Cáceres que requirió asistencia médica y tras el que falleció, pero la autopsia clínica determinó que aunque «la causa inmediata de la muerte fue la trombosis que se extendió del riñón al pulmón, la causa principal de la muerte fue un tumor alojado en el riñón izquierdo con metástasis ya en otros órganos del cuerpo», señala la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1.

Tal y como explica el letrado Javier Cervantes, se trata de un caso de responsabilidad patrimonial por la que el SES tiene que responder con sus bienes o derechos por haber producido algún tipo de altercado en un tercero. No se trata en este caso de una negligencia médica, sino de fallos administrativos en el proceso que abarca el funcionamiento anómalo de las citas, la no aplicación de la ley de tiempos de espera, el hecho de que las citas no fueran hechas en el tiempo adecuado o la no derivación a otros hospitales.

El día de Navidad de 2016 el paciente acudió a Urgencias del hospital San Pedro de Alcántara con un fuerte dolor en el testículo izquierdo. Se le diagnosticaron posibles cálculos renales sin hacérsele ninguna prueba complementaria. Se inicia así un periplo por las unidades de Urología y Radiología del San Pedro. La falta de funcionamiento del servicio de Cirugía Vascular hace que reciba el alta médica. Tal y como puede leerse en la sentencia en ese momento se le dijo al paciente que sería atendido en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Al no recibir documentación para la derivación y no recibir asistencia en el San Pedro el paciente, acompañado de su mujer, se dirigieron sin cita en el mes de abril de 2017 al Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, en donde, consultando las pruebas diagnósticas realizadas al paciente determinan que no hay un tumor sino una malformación. La familia del fallecido aportó al expediente administrativo un informe pericial elaborado por un médico que indica que «no pusieron a su disposición ni le hicieron pruebas de estudio tipo RMN o TAC renal para estudiar el caso hasta marzo de 2017, cuando sus problemas empezaron en diciembre de 2016, siendo ya muy tardíos e ineficaces». Cervantes señala que este hombre «falleció sin saber que tenía cáncer, cuando tuvo el accidente se estaba muriendo».

Tal y como precisa la sentencia la demora asistencial es admitida por la propia inspección médica al reconocer que «la situación disfuncional del servicio de Cirugía Vascular del Hospital San Pedro de Alcántara obligó a derivar a este paciente al centro de referencia, y una mala comunicación entre los servicios de admisión de los dos centros (Badajoz y Cáceres) retrasó el estudio» de este hombre que fue estudiado fuera de protocolo. Se considera que se produce «la pérdida de oportunidad» para abordar con garantías la enfermedad del paciente.

Aunque la indemnización reclamada por la familia superaba los 300.000 euros el juzgado ha reducido considerablemente esta cantidad. El juez considera que el paciente presentaba «una patología incurable», lo que aminora el importe. Se trata de una sentencia apelable ante Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, algo que se plantea el abogado Javier Cervantes. «No tanto por la cantidad de la indemnización, sino por las costas procesales», aunque considera la acción de responsabilidad se ha estimado completamente.