Sucesos: Condenan a la Junta porque un menor a su cargo y su padre dieron una paliza a un matrimonio

Si un menor a cargo de la Junta de Extremadura tiene permiso para estar con el padre, y con su progenitor da una paliza a ... dos personas, ¿quién debe pagar los daños causados por el menor? ¿El padre o la Junta de Extremadura? El dilema se ha resuelto en dos tribunales de Cáceres con el mismo resultado: La Junta de Extremadura.

La agresión ocurrió el 9 de enero de este año en una localidad de la provincia de Cáceres. El menor, que entonces tenía 17 años, estaba bajo la tutela de la Junta de Extremadura desde los nueve años. Se decidió que el hijo pasara con su padre parte de las Navidades y principio de año 2021.

Ese 9 de enero, sábado, el menor estaba con su padre, y este empezó a discutir con otro hombre. El padre cogió un palo y golpeó en la cabeza a su oponente y cuando el agredido estaba en el suelo el hijo le propinó varias patadas. Acudió la mujer del agredido y también le dieron una paliza. Padre e hijo fueron ayudados por otro hombre.

El agredido tardó en curar de sus heridas 12 días. Tenía una herida en la sien izquierda, dolor en el tórax y abdomen, equimosis y erosiones. La esposa tardó 28 días en curar, tenía un esguince en el pulgar izquierdo, hinchazón en una parte del cuerpo, dolor a la palpación y movilización de la mano izquierda.

Denunciada la agresión, el padre y su amigo están pendientes de ser juzgados, mientras que el joven de 17 años ya ha sido sentenciado por el Juzgado de Menores de Cáceres.

Le han condenado, como responsable de dos delitos de lesiones, a 12 meses de libertad vigilada (6 meses por cada delito), y que «conjunta y solidariamente con la Junta de Extremadura» indemnice con 2.270 euros al matrimonio agredido (1.820 euros a ella y 450 al marido).

La Junta de Extremadura recurrió la sentencia en la Audiencia Provincial, ya que consideraba que ella no era responsable de lo que hizo el menor, sino su padre, «el cual, en el momento de los hechos ejercitaba los deberes paternofiliales con su hijo».

La Audiencia de Cáceres ha confirmado la condena. Indica que la jueza de menores hizo bien en no minorar la responsabilidad civil de la Junta, ya que no le constaba que como tutora legal del menor «se hubieran adoptado todas las diligencias necesarias para evitar cualquier posibilidad de que pudieran producirse conductas anómalas por su parte, accediendo a la concesión del permiso de convivencia con su padre en un momento en el este acababa de salir de una larga estancia en prisión, estimando por consiguiente que no existían garantías de una situación normalizada, al conocer las circunstancias en que se encontraría el menor».

La sentencia no se puede recurrir. Es firme.