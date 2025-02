Condenan a un guardia civil de Cáceres por acoso: «Todas las mujeres son unas putas»

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de empleo, durante seis meses y un día, a un cabo de la ... Guardia Civil que cuando estaba destinado en Santiago de Alcántara (Cáceres) acosó a una guardia con la que hacía pareja de trabajo.

El acoso ocurrió entre los meses de enero a junio de 2018, cuando el cabo y la guardia hicieron el servicio juntos. Según considera probado el Tribunal Supremo la guardia tuvo que aguantar estas frases de su superior: «Estamos solos en el pabellón y nos lo podíamos pasar muy bien durante el servicio», «¿Por qué no me pintas un reloj en la punta de la polla? que la polla me llega a la rodilla y a todas les ha gustado», «te han crecido las tetas», «todas las mujeres son unas putas, que no hay quien encuentre a una que merezca la pena o en condiciones, que no sirven para nada», «lo que a las mujeres les gusta es que las agarren del pelo y las peguen en el culo».

La guardia se quejó al superior del cabo, al sargento que era comandante del puesto de Santiago de Alcántara, y el cabo le advirtió a la guardia que él se iba a quedar de comandante del puesto y que entonces se iba a enterar. Le dijo que no le podía replicar porque estaba sometida a disciplina militar.

La Comandancia de Cáceres actuó

Esta situación provocó en la guardia una alteración emocional y de comportamiento que requirió la activación de oficio, del protocolo de acoso laboral y sexual en la Guardia Civil. La acosada fue atendida en el Servicio de Psicología de la Comandancia de Cáceres. Ese servicio propuso que se adoptaran medidas cautelares y preventivas inmediatas para que cesara la situación de acoso, al ver el psicólogo que el cabo era el causante del estado emocional de la agente.

Se iniciaron actuaciones contra el cabo, que llevaron a acusarle de haber cometido una falta grave. El 22 de septiembre de 2020 la ministra de Defensa firmó una resolución en la que se le sancionaba con seis meses y un día de suspensión de empleo. Él recurrió la sanción en el Tribunal Militar Central que la confirmó el 28 de septiembre de 2021, volvió a recurrir y en el Supremo ha perdido. La sanción es firme.