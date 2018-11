Condenan al exgerente del club La Torre de Plasencia por tener a 15 trabajadoras sin contrato Antonio. M. C. en el banquillo. / JOrge Rey La pena es de seis meses de prisión y pagar 1.000 euros a cada empleada, aunque la mitad de ellas renuncian al dinero SERGIO LORENZO Cáceres Sábado, 10 noviembre 2018, 09:28

Antonio M. C., antiguo gerente del club La Torre de Plasencia, estuvo poco tiempo sentado, ayer por la mañana, en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres. Estuvo poco tiempo porque reconoció que había tenido a 'camareras' trabajando sin contrato, y su abogado defensor y el fiscal llegaron a un acuerdo que no suponía ir a la cárcel para él.

Si el fiscal antes pedía tres años de cárcel, 5.400 euros de multa y pagar a cada una de las trabajadoras sin contrato 3.000 euros, ahora la condena que él aceptaba era la de 6 meses de prisión, pagar una multa de 540 euros e indemnizar a cada trabajadora con 1.000 euros.

El acusado no irá a la cárcel al no tener antecedentes penales y ser la pena inferior a dos años de prisión, y de las indemnizaciones seguramente no pagará ninguna, ya que algo más de la mitad de las 15 mujeres han renunciado a cobrar la indemnización y el resto no se sabe dónde están.

La acusación contra Antonio M. C. se inició a raíz de la visita que, el 9 de junio de 2017, realizó la brigada provincial de Extranjería de la Policía Nacional al club La Torre de Plasencia, que se encuentra en la carretera Nacional 630. Los agentes fueron acompañados por inspectores de Trabajo. Comprobaron que estaban trabajando para el Club 15 mujeres, todas extranjeras, que carecían de contrato laboral y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

El acusado dirigía el club al ser el administrador único de la sociedad Hostelera Dehesa Bella, S.L., estando dadas de alta en el club un total de 12 personas. Además de esos trabajadores, en el club había mujeres que ofrecían servicios sexuales a los clientes, y actuaban respecto a la empresa bajo los principios de dependencia, ajenidad y retribución, por lo que había una relación laboral.