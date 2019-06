Le condenan a dos años y medio de cárcel por amenazar de muerte a un juez en Plasencia SERGIO LORENZO Sábado, 8 junio 2019, 09:35

«Decidle que se va a enterar cuando me lo eche a la cara. Tengo una pistola Taurus con un cargador de 33 balas y le voy a vaciar hasta el último cartucho. Me cago en los muertos de este hijo de puta corrupto que no tiene ni puta idea. Que cuesta entre doce a trece mil euros contratar a alguien para que le pegue dos tiros. Se va a enterar este juez de quienes son los gitanos de San Lázaro». Estas frases son las que un detenido dijo a unos policías nacionales, pidiéndoles que se lo hicieran saber al juez que le acaba de juzgar en Plasencia.

Esas frases son las que han servido para que la Audiencia Provincial de Cáceres condene a quien las dijo, Félix J. J., a dos años y medio de prisión al encontrarle culpable de haber cometido un delito de atentado a la autoridad. También se le condena a pagar una multa de 1.440 euros, y se le prohíbe acercarse al juez a menos de 500 metros de distancia durante cuatro años.

Este delito lo cometió Félix J. J. el 27 de junio de 2018, cuando sobre las once de la mañana se celebró en Plasencia una vista oral contra él, por haber cometido un delito contra la seguridad vial.

Era un juicio rápido y el acusado, que tiene antecedentes penales, reconoció haber cometido el delito, por lo que se le condenó a prisión.

El abogado de Félix J.J. pidió al juez que se suspendiera la ejecución de la pena de prisión. El juez decidió denegar la concesión de tal beneficio y fue entonces cuando el condenado montó en cólera, insultando y amenazando al magistrado ante los agentes del Cuerpo Nacional que le estaban custodiando.

Además de amenazar de muerte al juez, aseguró que no iba a cumplir la decisión del juez que le prohibía conducir vehículos. Dijo que pensaba seguir conduciendo, que era fácil conseguir un carnet de conducir falso, «y se llevaría por delante a quien fuera».

El acusado dijo en el juicio que no sabía qué había dicho, ya que los compañeros de la cárcel le habían dado unas pastillas muy fuertes.