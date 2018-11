CÁCERES Los condenados por el 'crimen del candidato' insisten en que son inocentes A la derecha, los dos condenados por asesinato. :: Jorge Rey Están en libertad tras ser sentenciados a nueve años y ayer se vio su recurso en la sala de lo Civil y Penal del TSJ SERGIO LORENZO Cáceres Miércoles, 21 noviembre 2018, 08:07

«Soy inocente», dijo a las tres de la tarde de ayer, en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Miguel Hernández. Lo mismo aseguró su compañero de banquillo de acusados, Modesto Sánchez.

Con sus palabras finalizó la vista del recurso a la sentencia de la Audiencia de Cáceres del pasado mes de febrero, cuando siete de los nueve miembros de un jurado popular aseguraron que los dos son culpables de un delito de asesinato. Cada uno de ellos fue condenado a nueve años de prisión, al considerar que en la madrugada del 14 de mayo de 2011 vieron tirado en la carretera de Robledillo de Gata a Descargamaría (sin sentido por lo mucho que había bebido) a Juan Carlos Marcos, que entonces era candidato número tres del PP para Robledillo. Según los miembros del jurado, pararon el coche y le pasaron por encima, ocasionándole la muerte.

La sentencia fue recurrida por el abogado de los dos condenados, Ángel Luis Aparicio, y también por el letrado Abel Martín que representa a la viuda y al hijo del fallecido.

Aparicio aseguró que no había pruebas suficientes como para considerar que habían cometido un asesinato. «Aún estoy esperando a que alguien me diga qué móvil tenían - indicó -. Ellos no tenían motivos para asesinarle, eran del mismo pueblo y hasta del mismo partido político». Modesto Sánchez, que era quien conducía el coche, era concejal del PSOE en Descargamaría, pero se había pasado al PP; y Luis Miguel era el número tres en la candidatura del PP para Descargamaría.

Aparicio señaló que desde que ocurrió el arrollamiento, en el año 2011, el caso fue tratado como un caso de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Pero fue en el año 2014 cuando sus representados fueron acusados de haber cometido un asesinato tras un informe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, que señalaba que no era un caso de atropello, sino que el coche se paró y pasó por encima de la víctima, causándole la muerte. El abogado de la defensa indicó que el informe pericial se equivoca. Aparicio piensa que Modesto, quien conducía, es el único que debe ser condenado por un homicidio imprudente, considerando que le atropelló sin darse cuenta. Modesto había asegurado que él no recuerda haber atropellado a la víctima, y el otro acusado, que iba de copiloto, declaró en el juicio en la Audiencia que estaba durmiendo tras tomarse 16 copas.

El fiscal dijo que «no sabemos el móvil del asesinato, pero lo habrá». Recalcó que no es requisito necesario saber el móvil para condenar por un asesinato del que asegura que hay pruebas contundentes. Como otras acusaciones, defendió el informe de la Guardia Civil.

El recurso de la viuda del fallecido es para que el seguro del coche pague las indemnizaciones. El abogado Abel Martín dijo que es un caso similar al de un conductor que el 30 de agosto de 2008 atropelló con su coche a nueve personas en la calle peatonal Larios de Málaga, indicando el Supremo que pagaba la compañía del coche al tener seguro voluntario, como ocurre en este caso.

Al no ser firme aún la sentencia de la Audiencia, los dos condenados están en libertad. Si la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma la condena, pueden recurrir al Tribunal Supremo. Nunca han estado presos por esta causa.