Condenado por pegar a su novia en la cola de un McAuto de Cáceres

Ocurrió a las tres y media de la madrugada del 27 de agosto de 2021, en la cola del McAuto que se encuentra junto ... al Carrefour de Cáceres. Una pareja que estaba en el interior de un coche en la cola estaba discutiendo. Llegó otro vehículo que le tocó el claxón al interrumpir el paso y no moverse. El coche de la pareja le dejó pasar, pero después se puso detrás. Fue entonces cuando los ocupantes del primer coche vieron por los espejos retrovisores la agresión. El hombre que estaba de copiloto dio un bofetón a la conductora que empezó a gritar: «¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado!». La agredida salió del coche y se abrazó llorando a una de las ocupantes del primer vehículo que había salido del coche.

Fue entonces cuando la conductora del primer vehículo llamó a la policía, y pidió a la agredida que no se fuera de su lado y el de sus cuatro amigos (un hombre y tres mujeres). La Policía acudió en diez minutos. Los testigos indicaron que habían visto la agresión, y la propia víctima lo reconoció, aunque se negó a ir a Comisaría a poner la denuncia.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres condenó al agresor, por un delito de maltrato (violencia de género), a siete meses de prisión, privación de tenencia y porte de armas durante un año y seis meses, y no comunicar ni acercarse a menos de 200 metros de la agredida durante un año y siete meses.

El condenado recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial, que la ha confirmado. En el recurso se indicaba que el condenado en primera instancia no pudo haber dado una bofetada a la que era su novia, ya que tiene una dolencia que se lo impide. La Audiencia Provincial no hace caso a esta alegación: «No existe un informe médico que determine cual es el grado de afectación del déficit motor, de modo que no hay nada que acredite lo que se afirma».