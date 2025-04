Sucesos de Extremadura: Condenado a nueve meses de cárcel por agredir a su novia durante el confinamiento

María Fernández Cáceres Viernes, 5 de noviembre 2021, 17:10 | Actualizado 22:36h. Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha condenado a un hombre a nueve meses y un día de prisión por un delito de violencia de género ocurrido durante el confinamiento, en concreto, por agredir a su novia. Además, no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante tres años. También tendrá que indemnizar a la mujer con 600 euros por las lesiones causadas, así como abonar las costas. La sentencia es firme.

El acusado, que fue condenado anteriormente por un delito de lesiones, mantenía desde hacía unos cuatro años una relación sentimental con una mujer. Ambos convivían en Cáceres y en el periodo de confinamiento por la pandemia del coronavirus se produjo una pelea entre ambos. El 20 de abril de 2020, sobre las diez de la noche, tuvo lugar una discusión entre la pareja en el transcurso de la cual el acusado golpeó a la mujer en distintas partes del cuerpo, causándole hematomas en la cara, en las mamas, en brazos y piernas. Las lesiones curaron a los 15 días sin causar incapacidad ni dejar secuelas.

Una vecina llamó a la policía alertada por los gritos de la pareja. Los agentes tuvieron que solicitar la ayuda de los bomberos para acceder al domicilio a través del balcón, ya que no le abrían la puerta. Al acceder a la vivienda encontraron a la pareja tumbada en el dormitorio, intentando el acusado que los agentes no vieran el deplorable estado en el que se encontraba la mujer. El dormitorio tenía cosas tiradas por el suelo y muebles rotos, así como el mobiliario del cuarto de baño, que estaba destrozado, según recoge la sentencia. La víctima se acogió a su derecho de no declarar en sede judicial.