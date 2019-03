Condenado por estafa al alquilar a un vecino de Cáceres un apartamento de verano que no existía Debe indemnizar con 550 euros a la víctima, que se tuvo que volver a Cáceres del sitio en el que había previsto estar de vacaciones SERGIO LORENZO CÁCERES. Miércoles, 27 marzo 2019, 10:58

Al buscar un apartamento para pasar unos días de vacaciones en el mes de agosto de 2017, un vecino de Cáceres pensó que había encontrado el sitio ideal, a buen precio, al verlo en una página de internet.

Vio que el apartamento estaba libre a mediados de agosto, y contactó con el arrendador por correo electrónico. El supuesto propietario le dijo que no había problema, pero que le tenía que ingresar 150 euros en una cuenta corriente para hacer la reserva. Eso es lo que hizo el cacereño.

Cuando llegó el día de conseguir las llaves del apartamento para las vacaciones, el 15 de agosto de 2017, el arrendador dejó de contestar al teléfono y al correo electrónico. El hombre que aún no sabía que estaba siendo estafado comenzó el viaje al lugar de vacaciones (el sitio concreto no figura en la sentencia). Al final se tuvo que volver porque no había manera de dar con el propietario del apartamento que había alquilado.

Puso una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, y se ha podido juzgar y condenar al propietario de la cuenta bancaria en la que se hizo el ingreso de los 150 euros.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Cáceres, le ha encontrado culpable de un delito leve de estafa. Le ha impuesto pagar una multa de 360 euros, e indemnizar al estafado con 550 euros, por el gran quebranto que le causó, al estropearle las vacaciones, haciéndole desplazarse para luego volver a Cáceres.

El condenado recurrió la sentencia en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres. Asegura que él no estafó a nadie, ya que él no puso anuncio alguno de alquiler de un apartamento y no pidió a nadie 150 euros para hacer la reserva.

Insiste en que a él le robaron el DNI, junto a otros documentos, en enero de 2017, y que alguien había usurpado su identidad para abrir una cuenta corriente.

La Audiencia Provincial no le cree. Dice que a su nombre estaba la cuenta en la que se hizo el depósito de 150 euros, y que el dinero de esa cuenta era retirado a través de un cajero, lo que implica la disposición de una tarjeta asociada a esa cuenta. Explica además que cuando a uno le sustraen las tarjetas de crédito o débito, se anulan las mismas, lo que impide operar en ellas, y él no lo hizo.