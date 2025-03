Condenado por ir de compras con una mujer de la que tiene orden de alejamiento

Estaba condenado a no acercarse a menos de 200 metros de una mujer a la que había agredido y amenazado, pero el 17 de ... enero de 2022, a las siete de la tarde, un guardia civil fuera de servicio vio al agresor y a su víctima haciendo compras en un centro comercial de Cáceres.

El guardia miró si la orden de alejamiento había vencido y comprobó que no, que una sentencia firme, que le consideraba autor de sendos delitos de lesiones leves y amenazas, indicaba claramente que durante tres años y medio, él no podía acercarse a ella a menos de 200 metros, no podía acercarse a su domicilio, ni al sitió en donde trabaja o lugares que frecuente. Durante esos tres años y medio no podía tampoco comunicar con ella.

Una vez denunciado, el acusado fue juzgado en enero en Cáceres, acusado de haber cometido un delito de quebrantamiento de condena. En la denuncia se aportaron imágenes de los dos haciendo la compra juntos en el supermercado.

Conviviendo juntos en el pueblo

En el juicio llamó la atención la declaración de la víctima, quien señaló que la pena de alejamiento no estaba en vigor porque ella la había retirado, que llevaban un año conviviendo juntos en el pueblo, haciendo vida de pareja a los ojos de todo el mundo, que incluso habían tenido un hijo en común, que los dos habían llevado al menor a los servicios médicos. Él declaró que no sabía que estaba cometiendo un delito, ya que ella le había asegurado que le había quitado la pena de alejamiento.

El tribunal ha recalcado que él debía saber que la prohibición de acercarse a la víctima seguía vigente ya que no había recibido ninguna notificación en sentido contrario por parte del tribunal que le había condenado.

Un juzgado de Cáceres le condenó a once meses de prisión por quebrantamiento de condena. Recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial, que la ha confirmado.