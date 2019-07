Condenado a 16 años de cárcel por agresión sexual a dos menores en la provincia de Cáceres Audiencia Provincial. :: hoy Con 32 años, se hizo amigo de dos jóvenes de 15 años: quería hacer un trío y violó a una SERGIO LORENZO Cáceres Miércoles, 24 julio 2019, 08:11

Trabajaba en un supermercado al que iban a comprar dos amigas de 15 años, que estaban estudiando cuarto curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Él tenía 32 años y se hizo amigo de las dos muchachas.

Empezaron a mantener relaciones por Facebook y una vez que se pasaron los teléfonos móviles, se mandaban mensajes por wasap. Se conocieron a mediados de septiembre de 2017 y a las pocas semanas ya quedaban para salir juntos. Él las montaba en su coche y se iban a parajes algo alejados de la localidad en la que viven, en la provincia. Una de las jóvenes intimó con él, considerando que era su novia, y él mantuvo con ella relaciones sexuales consentidas.

Según la Audiencia Provincial, tres veces tuvieron relaciones sexuales en el coche. Él quería hacer un trío con las dos amigas. Para ello intentaba convencer a la que era reticente a ello, mandándole mensajes de wasap de contenido sexual.

En enero de 2018 cambia de domicilio, y le pide a las dos amigas que le ayuden a hacer la mudanza. Le ayudan la tarde del 4 de enero y les da una llave del apartamento, llaves que aceptan. Se marcharon pero regresaron después de cenar.

Fue esa noche cuando ocurrió la violación. Las dos muchachas entraron en la habitación en donde el ahora condenado estaba en calzoncillos. Empezó a tocar los pechos a la joven con la que no había mantenido relaciones y ella se fue. La amiga intentó también irse. Entonces él le dijo que no se iba hasta que hicieran el acto sexual. Le abrió las piernas y la violó. La amiga estaba esperando en la habitación de al lado en donde escuchó claramente como su amiga le dijo que no quería tener relaciones sexuales. Los padres de las muchachas se enteraron de lo que había ocurrido y el chico fue denunciado a la Guardia Civil.

La Audiencia Provincial de Cáceres le ha juzgado y condenado, al considerar que las menores, cuando ocurrieron los hechos, «no contaban con madurez suficiente para prestar un consentimiento eficaz, voluntario y válido, existiendo una marcada asimetría respecto del acusado por razón de la edad y experiencia vital».

Es condenado a 16 años y medio de cárcel, no pudiendo pasar al tercer grado de tratamiento penitenciario hasta cumplir la mitad de la pena. Cuando esté libre estará otros diez años en libertad vigilada. Se le condena, además, a pagar 30.000 euros a la joven con la que tuvo relaciones sexuales, a la que no podrá ver ni comunicar con ella durante 24 años, y pagar 10.000 euros a la otra joven, a la que no podrá ver durante siete años y medio.

La sentencia puede ser recurrida.