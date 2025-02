Condenada por no devolver sus cosas a su exnovio, al que echó de su casa de Cáceres de madrugada

En la sentencia no figura el motivo por el que, a las cuatro de la madrugada del 28 de marzo de 2021, la propietaria de una vivienda de la ciudad de Cáceres echó a la calle a quien había sido su novio y convivido con ... ella. Lo que sí se sabe es que la mujer no quiso devolverle después sus cosas, y por ese motivo ha sido condenada a pagar una multa de 720 euros, indemnizar a su expareja con 400 euros y devolverle sus pertenencias.

La Audiencia Provincial ha confirmado la condena impuesta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres.

El hombre que fue echado de la casa solo se pudo llevar una mochila con algunas prendas básicas de ropa, dejando en la vivienda un PC, un televisor, un teléfono, pesas, ropa y artículos de aseo. Valora en 2.414 euros todo lo que su expareja se ha negado a devolverle.

Ella recurrió la primera sentencia a la Audiencia Provincial de Cáceres. Aseguró que no se había quedado con nada de su ex, y su abogado defensor insistió en que, en todo caso, esta cuestión debía resolverse en la vía civil y no en la vía penal.

La Audiencia afirma que él aportó fotografías de sus objetos y hasta facturas, mientras que ella se contradecía, llegando a decir que los bienes eran suyos. Pero, como dice la sentencia, «curiosamente no tenía en su poder ninguna factura o documento». También le parecen importantes a la Audiencia los mensajes por teléfono que se cruzaron entre los dos, mensajes en los que ella, al principio, le dice que tiene que ir a su casa, a recoger las cosas que eran suyas.

La sentencia también señala que es correcto que se resuelva por vía penal este caso. «No estamos ante una controversia o conflicto de mera índole civil –dice el tribunal– sino ante un delito de apropiación indebida previsto en el artículo 254 del Código Penal y que ha sido objeto de la acusación pública».